R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - I l v i d e o s o c i a l d e l P d s u l r e f e r e n d u m " a c c o m u n a c h i u n q u e v o t i s ì a m i l i t a n t i n e o - f a s c i s t i n e o - n a z i s t i d e l l ’ e s t r e m a d e s t r a . Q u i n d i p u r e A u g u s t o B a r b e r a , E n r i c o M o r a n d o , C l a u d i o P e t r u c c i o l i , S t e f a n o C e c c a n t i e d e c i n e d i d i r i g e n t i n a z i o n a l i e l o c a l i d e l l o s t e s s o P d . S e n z a c o n s i d e r a r e c h e i n p a s s a t o ( s i a l o n t a n o , c o m e M a s s i m o D ’ A l e m a n e g l i A n n i 9 0 , c h e r e c e n t e , c o m e D e b o r a S e r r a c c h i a n i ) e r a n o p e r l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e : q u i n d i f a s c i s t i - f o r s e p e n t i t i - a n c h e l o r o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l L u i g i M a r a t t i n , s e g r e t a r i o d e l P l d . " I o n o n p e n s o d i a v e r e p i ù p a r o l e p e r d e s c r i v e r e l a p a r a b o l a d i u n p a r t i t o c h e e r a n a t o p e r u n i r e i r i f o r m i s m i ( e c h e i n a l m e n o d u e o c c a s i o n i a v e v a v i s t o l a p r e v a l e n z a d e l r i f o r m i s m o l i b e r a l e ) e c h e o r a s i r i d u c e a t a c c i a r e d i f a s c i s m o c h i u n q u e n o n l a p e n s i c o m e l o r o ; a i n v o c a r e l a d i t t a t u r a o g n i v o l t a c h e s i r a g i o n a d i i n t r o d u r r e m o d i f i c h e a q u a l s i a s i v i r g o l a d e l l a C o s t i t u z i o n e ; a f a r e c l i p d e l g e n e r e c h e s c i m m i o t t a n o n e l m o d o p e g g i o r e i l p o p u l i s m o d e l M 5 S e d e l l ’ e s t r e m i s m o c h e s t a u c c i d e n d o l a p o l i t i c a i t a l i a n a " , p r o s e g u e M a r a t t i n . " Q u e s t a r i f o r m a , c a r o P d , è l a s e m p l i c e c o n s e g u e n z a “ a m m i n i s t r a t i v a ” d i q u e l l a d e l 1 9 8 8 , i n c u i i l n o s t r o s i s t e m a p a s s ò d a i n q u i s i t o r i o a d a c c u s a t o r i o ( c i o è u n o i n c u i g i u d i c e e P m d e v o n o e s s e r e f i g u r e c o m p l e t a m e n t e d i v e r s e ) . U n a r i f o r m a c h e f e c e i l m i n i s t r o G i u l i a n o V a s s a l l i , s o c i a l i s t a , m e d a g l i a d ’ a r g e n t o a l v a l o r m i l i t a r e d u r a n t e l a R e s i s t e n z a . L u i i f a s c i s t i e i n a z i s t i l i c o n o b b e d a v v e r o : f u d a l o r o i m p r i g i o n a t o e t o r t u r a t o n e l l e p r i g i o n i d i V i a T a s s o " , c o n c l u d e .