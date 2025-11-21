R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l m o t i v o p e r c u i r i t e n i a m o u t i l e f a r n a s c e r e u n n u o v o c o m i t a t o p e r i l S ì ” a l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , o l t r e a l l a “ v o l o n t à c h e a b b i a m o d i c o l l a b o r a r e c o n t u t t i i c o m i t a t i g i à n a t i ” , è p e r c h é n o i s i a m o i l “ p r i m o p a r t i t o i t a l i a n o c h e s u q u e s t o r e f e r e n d u m c i v u o l e m e t t e r e l a f a c c i a , n o n c i r i s u l t a t o p a r t i t i s u l f r o n t e d e l S ì o d e l N o c h e s i s o n o f a t t i p r o m o t o r i d i u n c o m i t a t o . A l n o s t r o s i p u ò a d e r i r e n o n s o l o c o m e p e r s o n e f i s i c h e m a a n c h e c o m e a s s o c i a z i o n i o p a r t i t i ” . C o s ì i l d e p u t a t o e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o L u i g i M a r a t t i n , p r e s e n t a n d o i n c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a i l c o m i t a t o ‘ S ì G i u s t i z i a ’ p r o m o s s o d a l p a r t i t o . “ F i n o r a t u t t i s t a n n o g i o c a n d o a n a s c o n d i n o , i p a r t i t i d e l l a m a g g i o r a n z a h a n n o p a u r a c h e d a l l e c o n s u l t a z i o n i c i s i a n o c o n s e g u e n z e p o l i t i c h e p e r i l g o v e r n o . N o i n o n a b b i a m o p a u r a , q u a n d o l e b a t t a g l i e s o n o g i u s t e n o i c i m e t t i a m o l a f a c c i a . È u n c o m i t a t o a p e r t o a i c o n t r i b u t o d i c h i u n q u e v o g l i a c o m b a t t e r e c o n n o i q u e s t a b a t t a g l i a l i b e r a l e ” , c o n c l u d e .