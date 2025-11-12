R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e a v e v a m o a n n u n c i a t o d a t e m p o o g g i p r e s e n t i a m o i l C o m i t a t o ‘ S ì S e p a r a ’ d e l l a F o n d a z i o n e E i n a u d i , a t t r a v e r s o i l q u a l e s o s t e r r e m o c o n g r a n d e c o n v i n z i o n e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , a p p e n a a p p r o v a t a d a l P a r l a m e n t o , i n v i s t a d e l r e f e r e n d u m c h e s i t e r r à i l p r o s s i m o a n n o . U n C o m i t a t o f a t t o d i d o n n e e u o m i n i a u t o r e v o l i u n i t i d a l l a c o m u n e c o n v i n z i o n e c h e q u e l l a s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i s i a u n a b a t t a g l i a d i c i v i l t à . L a s f i d a c h e c i a c c o m p a g n e r à f i n o a l l a p r i m a v e r a d e l 2 0 2 6 s a r à q u e l l a d i i n f o r m a r e i n m o d o c o r r e t t o i c i t t a d i n i s u l m e r i t o d e l l a r i f o r m a , r i c e r c a n d o u n l i n g u a g g i o s e m p l i c e m a m a i f a c i l i s l o g a n . P r o v e r e m o , a t t r a v e r s o i l c o n f r o n t o , a s p i e g a r e l o r o c o m e c a m b i a l a m a g i s t r a t u r a s e v i n c e i l s ì e a c o n v i n c e r l i c h e q u e s t a è u n a r i f o r m a n e c e s s a r i a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e E i n a u d i G i u s e p p e B e n e d e t t o , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e a l l a C a m e r a d e l c o m i t a t o S ì S e p a r a , p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e p e r s o s t e n e r e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a l r e f e r e n d u m d e l 2 0 2 6 . “ A b b i a m o g i à r a c c o l t o m o l t e a d e s i o n i a l n o s t r o C o m i t a t o , q u a s i 1 5 0 0 p e r s o n e i n p o c h i g i o r n i , e c i s t i a m o a t t i v a n d o p e r a p r i r e s e d i l o c a l i i n t u t t o i l P a e s e . M o l t i c i t t a d i n i c i c h i e d o n o i n c h e m o d o p o s s o n o e s s e r e c o i n v o l t i p e r d a r e u n a m a n o e c i p r o p o n g o n o d i o r g a n i z z a r e i n i z i a t i v e , s e g n o c h e q u e l l o d e l l a g i u s t i z i a è u n t e m a m o l t o p i ù s e n t i t o d i q u a n t o s i v o g l i a f a r c r e d e r e . I l 1 9 d i c e m b r e a N a p o l i i n i z i a i l n o s t r o v i a g g i o i n g i r o p e r l ’ I t a l i a p e r s p i e g a r e i m o t i v i d e l s ì , s e g u i r a n n o t a n t i a l t r i a p p u n t a m e n t i c h e d e f i n i r e m o a b r e v e e c o m u n i c h e r e m o n e i p r o s s i m i g i o r n i . P u b b l i c h e r e m o t u t t i g l i a g g i o r n a m e n t i s u l n o s t r o s i t o s i s e p a r a . i t ” , c o n c l u d e .