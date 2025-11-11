R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S o s t e n g o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , n e l c o m i t a t o p e r i l s ì d e l l a f o n d a z i o n e E i n a u d i , p e r c h é " s o n o s e m p r e q u e l c h e s o n o s t a t o , u n P m e r o a l l o r a e u n P m m i s e n t o n e l l ' a n i m a a d e s s o , e s e n t o i l d o v e r e d i i n f o r m a r e i c i t t a d i n i d i c o m e s t a n n o i n r e a l t à l e c o s e , c o n q u e s t a r i f o r m a c h e i n d i p e n d e n t e m e n t e d a c h i c i v u o l m e t t e r e i l c a p p e l l o è n e c e s s a r i a p e r c o m p l e t a r e u n q u a d r o d i r i f o r m e n a t o n e l ' 8 9 " . P r o c e s s o a c c u s a t o r i o , g i u d i c e s o p r a l e p a r t i , d a u n l a t o i l P m , d a l l ' a l t r o l ' a v v o c a t o , " p r i m a c ' e r a u n g i u d i c e c h e f a c e v a l e i n d a g i n i e p o i d e c i d e v a : l e h o f a t t e b e n e o l e h o f a t t e m a l e ? " . " P e r ò q u e l q u a d r o d i r i f o r m e n o n l ' h a n n o c o m p l e t a t o a l l ' e p o c a " . C o s ì A n t o n i o D i P i e t r o a C i n q u e m i n u t i s u R a i 1 . " V o r r e i c h e i c i t t a d i n i - p r o s e g u e - p o t e s s e r o m e t t e r e l a c r o c e s u l s ì o s u l n o i n f o r m a t i e s a t t a m e n t e s u c o s ' è q u e s t a r i f o r m a , u n a r i f o r m a d e l l ' o r d i n a m e n t o d e l l a m a g i s t r a t u r a . V o r r e i c h e c i s i a u n g i u d i c e t e r z o d e l t u t t o i n d i p e n d e n t e d a l P m . N o n è v e r o c h e c o n q u e s t a r i f o r m a v i e n e m e n o l ' a u t o n o m i a e l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a e d e l P m , n o n è v e r o c h e v a s o t t o l ' e s e c u t i v o o c h e d i v e n t a ' p i ù f o r t e ' " . " Q u e s t a r i f o r m a h a t o l t o a l C s m i l p o t e r e d i g i u d i c a r e s e s t e s s o p e r a f f i d a r l o a u n ' a l t r a c o r t e d i s c i p l i n a r e , d i v e r s a . C o s ì l a v a l u t a z i o n e d i s c i p l i n a r e n o n v i e n e f a t t a a l l ' i n t e r n o d e l l e c o r r e n t i , s e c o n d o l e i n d i c a z i o n i d e l l ' A n m . A b b i a m o c a s i i n c u i m a g i s t r a t i i n s e r v i z i o m a g a r i c o n d a n n a t i c o n t i n u a n o a f a r e l o s t e s s o m e s t i e r e n e l l o s t e s s o l u o g o , c ' è q u a l c o s a c h e s t r i d e . N o n d a t e r e t t a a c h i v i f a c r e d e r e c h e s i d i v e n t a s o t t o m e s s i a l l ' e s e c u t i v o , c h e i l P m d i v e n t a u n s u p e r p o l i z i o t t o . S e r i s p e t t a l a l e g g e , c h i n o n v u o l e u n P m p i ù f o r t e ? " , c o n c l u d e .