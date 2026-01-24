R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ O c c o r r e c h i e d e r s i p e r c h é n e i p r i m i a n n i N o v a n t a , a i t e m p i d i M a n i p u l i t e , i l 9 7 % d e i c i t t a d i n i s t a v a d a l l a p a r t e d e i m a g i s t r a t i e p e r c h é o g g i m e n o d e l l a m e t à c o n t i n u a a d a v e r e f i d u c i a n e l l a m a g i s t r a t u r a ” . L o h a d e t t o A n t o n i o D i P i e t r o , i n t e r v i s t a t o i n s i e m e a N i c o l ò Z a n o n , v i c e p r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o S i R i f o r m a , d a A l e s s a n d r o S a l l u s t i , p o r t a v o c e d e l C o m i t a t o , i n u n a p i l l o l a d i f f u s a s u i s o c i a l e t r a t t a d a u n ’ i n t e r v i s t a c h e s a r à p u b b l i c a t a i n t e g r a l m e n t e d o m a n i s u i c a n a l i s o c i a l . S e c o n d o D i P i e t r o , l a p e r d i t a d i c r e d i b i l i t à d e l l a m a g i s t r a t u r a n o n p u ò e s s e r e a t t r i b u i t a e s c l u s i v a m e n t e a l l a p o l i t i c a . “ È v e r o c h e u n a p a r t e d e l l a p o l i t i c a e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e h a c o n t r i b u i t o a d e l e g i t t i m a r e l ’ o p e r a t o d e i m a g i s t r a t i , m a n o n è l ’ u n i c a c a u s a ” , h a s p i e g a t o . L ’ e x P m d i M a n i p u l i t e h a r i c h i a m a t o a n c h e r e s p o n s a b i l i t à i n t e r n e a l l ’ o r d i n e g i u d i z i a r i o , o s s e r v a n d o c h e “ n e l t e m p o a l c u n i m a g i s t r a t i h a n n o s u p e r a t o i l p e r i m e t r o d e l p r o p r i o r u o l o , c e r c a n d o n o n s o l o c h i a v e s s e c o m m e s s o u n r e a t o , m a s e q u a l c u n o l o a v e s s e c o m m e s s o ” , u n a p p r o c c i o c h e “ h a a l i m e n t a t o s f i d u c i a n e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a ” . D i P i e t r o h a i n f i n e c o l l e g a t o i l t e m a d e l l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i a l l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n i r e s u l l ’ o r d i n a m e n t o d e l l a m a g i s t r a t u r a . “ S e s i l a s c i a n o l e c o s e c o m e s t a n n o - h a c o n c l u s o - s a r à d i f f i c i l e r e c u p e r a r e q u e l l a f i d u c i a d i f f u s a c h e c a r a t t e r i z z a v a g l i a n n i N o v a n t a ” .