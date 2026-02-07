R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ C i r i s i a m o : p e r q u e s t a m a g g i o r a n z a l a m a g i s t r a t u r a h a r a g i o n e s o l o q u a n d o d à r a g i o n e a l G o v e r n o . Q u a n d o i n v e c e s v o l g e i l p r o p r i o r u o l o i n a u t o n o m i a , d i v e n t a i m p r o v v i s a m e n t e p a r t e d i u n c o m p l o t t o ” . L o d i c h i a r a S i m o n a B o n a f è , v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a l l a C a m e r a e c a p o g r u p p o P d i n C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i . “ S o n o i n q u a l i f i c a b i l i l e d i c h i a r a z i o n i d i G a l e a z z o B i g n a m i , c h e a n c o r a u n a v o l t a d i m o s t r a n o u n a p p r o c c i o m a l d e s t r o e p e r i c o l o s o a l c o n f r o n t o d e m o c r a t i c o , f a t t o d i s o s p e t t i , a t t a c c h i a g l i a r b i t r i e d e l e g i t t i m a z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i d i g a r a n z i a " . " D a s e t t i m a n e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o d e n u n c i a e d o c u m e n t a l e c r i t i c i t à g r a v i s s i m e l e g a t e a l l a g e s t i o n e f r e t t o l o s a e o p a c a d e l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e : u n a c o r s a c o n t r o i l t e m p o c h e h a u n s o l o o b i e t t i v o , l i m i t a r e l a p o s s i b i l i t à p e r g l i i t a l i a n i d i i n f o r m a r s i e f a r s i u n ’ o p i n i o n e c o n s a p e v o l e . A n c o r a p i ù g r a v e è i l c o n t e n u t o d e l r e c e n t e d e c r e t o e l e z i o n i c h e i m p e d i s c e a o l t r e c i n q u e m i l i o n i d i c i t t a d i n i f u o r i s e d e d i e s e r c i t a r e p i e n a m e n t e i l p r i m o e p i ù i m p o r t a n t e d i r i t t o d e m o c r a t i c o : i l d i r i t t o d i v o t o . T u t t o q u e s t o a v v i e n e p e r u n a s o l a r a g i o n e : l a p a u r a d e l g i u d i z i o d e g l i i t a l i a n i . O g g i B i g n a m i c o n t i n u a s u l l a s t e s s a l i n e a , p r e n d e r s e l a c o n g l i a r b i t r i p e r c h é n o n s a r i s p o n d e r e n e l m e r i t o ” .