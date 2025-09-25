(Adnkronos) - in collaborazione con Realme realme ha annunciato che il suo prossimo smartphone di punta, il GT 8 Pro, arriverà ufficialmente in Italia entro la fine del 2025. Si tratta di un debutto importante, perché sarà tra i primi dispositivi nel nostro Paese a integrare il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, pensato per rendere i telefoni più veloci, efficienti e pronti alle sfide del futuro. Il nuovo chip è il cuore pulsante del GT 8 Pro e promette vantaggi concreti nella vita di tutti i giorni. Grazie a una tecnologia di produzione avanzata, il processore non solo consuma meno energia traducendosi in una maggiore durata della batteria ma garantisce anche prestazioni fulminee. In pratica, significa aprire le app in un istante, passare da una funzione allaltra senza rallentamenti e gestire contenuti pesanti come foto ad alta risoluzione o video 4K senza sforzo. I primi test parlano chiaro: il GT 8 Pro ha superato i 4 milioni di punti su Antutu, una delle piattaforme più utilizzate per misurare la potenza degli smartphone. Un risultato che lo colloca ai vertici del settore e che, tradotto per lutente, vuol dire unesperienza duso fluida in ogni situazione, dallo scrolling dei social al lavoro multitasking. Un occhio di riguardo è stato dedicato anche al mondo del gaming. Il telefono è dotato di tecnologie proprietarie come AI Hyper Vision+ e GT BOOST 3.0, che consentono di mantenere unottima fluidità anche con videogiochi complessi e graficamente pesanti, come PUBG o Genshin Impact. In pratica, si potranno affrontare lunghe sessioni senza cali di prestazioni, quasi come se si utilizzasse una console portatile. Con il GT 8 Pro, realme punta quindi a rafforzare la propria presenza nella fascia premium del mercato, proponendo non solo un telefono veloce e potente, ma anche un dispositivo pensato per migliorare concretamente lesperienza quotidiana: più autonomia, più fluidità e più divertimento.