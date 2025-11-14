R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I v o l u m i d e g l i o r t a g g i f r e s c h i s o n o i n a u m e n t o d e l 4 , 9 % , c o s ì c o m e p e r l e u o v a ( + 7 , 5 % ) i l p e s c e f r e s c o ( + 3 , 7 % ) , i f o r m a g g i f r e s c h i ( + 5 , 3 % ) e i l p a n e ( + 4 , 9 % ) . Q u e s t i a l c u n i d e i d a t i c o n t e n u t i n e l r e p o r t s u i c o n s u m i a l i m e n t a r i d i I s m e a r e l a t i v i a l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 . I l r e p o r t e v i d e n z i a l a c r e s c i t a d e g l i a c q u i s t i d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e p e r i l c o n s u m o a l i m e n t a r e d o m e s t i c o r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . U n r i s u l t a t o c h e c o n f e r m a l a v i t a l i t à d e l m e r c a t o i n t e r n o e r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e p o s i t i v o , g r a z i e a n c h e a l l ’ a u m e n t o d e i v o l u m i a c q u i s t a t i d i m o l t i d e i p r i n c i p a l i p r o d o t t i a l i m e n t a r i . I n t u t t i i t e r r i t o r i s i è r e g i s t r a t a u n a m a g g i o r e f r e q u e n z a d ’ a c q u i s t o ( + 1 0 % s u b a s e a n n u a ) , s e g n a l e d i u n a r i t r o v a t a f i d u c i a d e i c o n s u m a t o r i e d i u n a p i ù c o s t a n t e p r o p e n s i o n e a l c o n s u m o d o m e s t i c o . I l s u p e r m e r c a t o s i c o n f e r m a i l c a n a l e d i r i f e r i m e n t o p e r g l i a c q u i s t i a l i m e n t a r i , c o n u n a q u o t a d i m e r c a t o d e l 4 1 % e u n i n c r e m e n t o d e l 6 , 1 % , s e g u i t o d a d i s c o u n t e i p e r m e r c a t i . N e l c o m p l e s s o , i l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 r e s t i t u i s c e u n q u a d r o d i r a f f o r z a m e n t o d e i c o n s u m i a l i m e n t a r i e d i p a r t i c o l a r e v i t a l i t à p e r i p r o d o t t i f r e s c h i , c h e t o r n a n o a l c e n t r o d e l l e s c e l t e d e g l i i t a l i a n i , r i f l e t t e n d o u n a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e a l l a q u a l i t à , a l l a s a l u b r i t à e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e q u o t i d i a n a .