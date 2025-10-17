R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o e s p r i m e r e l a m i a p i ù t o t a l e s o l i d a r i e t à a l g i o r n a l i s t a S i g f r i d o R a n u c c i e a l l a s u a f a m i g l i a p e r i l v i l e a t t e n t a t o d i c u i è s t a t o v i t t i m a q u e s t a n o t t e . L ’ O s c e , O r g a n i z z a z i o n e p e r l a s i c u r e z z a e c o o p e r a z i o n e i n E u r o p a , o p e r a a n c h e n e l c a m p o d e l l a l i b e r t à d e i m e z z i d ’ i n f o r m a z i o n e e d e l l a t u t e l a d e i g i o r n a l i s t i n e i 5 7 S t a t i p a r t e c i p a n t i a t t r a v e r s o u n R a p p r e s e n t a n t e s p e c i a l e a c u i s t o s e g n a l a n d o q u e s t o g r a v i s s i m o e p i s o d i o c h e c o n d a n n i a m o c o n f e r m e z z a " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e O s c e E u g e n i o Z o f f i l i .