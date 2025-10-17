R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S i r i m a n e s g o m e n t i d i n a n z i a l l e i m m a g i n i d e l v e r o e p r o p r i o a t t e n t a t o s u b i t o d a l g i o r n a l i s t a S i g f r i d o R a n u c c i . D a v a n t i a v i c e n d e d i q u e s t o t i p o , n o n s i p u ò c h e r i v e n d i c a r e c o n f o r z a u n v a l o r e i r r i n u n c i a b i l e d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a : l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e , c h e n o n i n d i e t r e g g e r à d i f r o n t e a s i m i l i g e s t i i n q u a l i f i c a b i l i , f i g l i d i u n a v i g l i a c c h e r i a d e l i n q u e n z i a l e i c u i r e s p o n s a b i l i c i a u g u r i a m o s i a n o p r e s t o a s s i c u r a t i a l l a g i u s t i z i a ” . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o .