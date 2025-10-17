R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t e n t a t o a S i g f r i d o R a n u c c i è u n a t t e n t a t o a l l a d e m o c r a z i a e a l l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e . U n a t t a c c o v i l e e p e r i c o l o s o a u n a p e r s o n a g i à s o t t o s c o r t a p e r a v e r s v o l t o i l s u o l a v o r o d i g i o r n a l i s t a d ’ i n c h i e s t a , u n a t t a c c o c h e r i c h i e d e l a r e a z i o n e e l a p r e s e n z a d e l l e I s t i t u z i o n i . N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e a l c u n a i n t i m i d a z i o n e a l g i o r n a l i s m o d ’ i n c h i e s t a . S i a f a t t a p i e n a l u c e s u i r e s p o n s a b i l i e l a m a t r i c e d i q u e s t o g r a v i s s i m o a t t e n t a t o . A S i g f r i d o R a n u c c i e s u a f i g l i a v o g l i o e s p r i m e r e l a m a s s i m a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a m i a e d i t u t t o i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o ” . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .