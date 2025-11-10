R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S t a e m e r g e n d o u n q u a d r o g r a v e e d e s o l a n t e s u l l e m o d a l i t à d i g e s t i o n e d e l l ’ A u t o r i t à G a r a n t e p e r l a P r i v a c y c h e r e n d e n e c e s s a r i o u n s e g n a l e f o r t e d i d i s c o n t i n u i t à . I o p e n s o c h e n o n c i s i a a l t e r n a t i v a a l l e d i m i s s i o n i d e l l ’ i n t e r o c o n s i g l i o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " L e i n c h i e s t e g i o r n a l i s t i c h e d i R e p o r t h a n n o r i v e l a t o u n s i s t e m a g e s t i o n a l e o p a c o , c a r a t t e r i z z a t o d a n u m e r o s i c o n f l i t t i d i i n t e r e s s e e d a u n a f o r t e p e r m e a b i l i t à a l l a p o l i t i c a . S e n z a u n a z z e r a m e n t o e u n a r i p a r t e n z a s a r à i m p o s s i b i l e r i c o s t r u i r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l ’ i s t i t u z i o n e c h e d e v e t u t e l a r n e i d i r i t t i e a s s i c u r a r e l a n e c e s s a r i a t e r z i e t à d e l c o l l e g i o , a n c h e r i s p e t t o a l l a p o l i t i c a " , c o n c l u d e l a s e g r e t a r i a d e l P d .