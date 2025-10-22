R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e r v i r à a r i c o n o s c e r e e c e l e b r a r e i l v a l o r e e l ' i m p o r t a n z a d e l g i o r n a l i s m o e r i c o r d a r e i r i s c h i c h e m i g l i a i a d i c r o n i s t i c o r r o n o o g n i g i o r n o l a G i o r n a t a i n m e m o r i a d e i g i o r n a l i s t i u c c i s i n e l l o s v o l g i m e n t o d e l l a l o r o p r o f e s s i o n e c h e a b b i a m o v o t a t o p o c h i m e s i f a , p r i m a d e l l a s o s p e n s i o n e e s t i v a , p r o p r i o q u i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . Q u e s t a l e g g e c h e h o p r e s e n t a t o e c h e è s t a t a s o t t o s c r i t t a d a i c o l l e g h i d i t u t t i i G r u p p i n o n è s o l o u n s i m b o l o , i s t i t u i s c e p e r c i a s c u n 3 m a g g i o u n a G i o r n a t a n a z i o n a l e p e r c o m m e m o r a r e l e v i t t i m e , r a c c o n t a r e l e s t o r i e d i g r a n d i g i o r n a l i s t i e s e n s i b i l i z z a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a . È u n ' o c c a s i o n e c h e s p e r o p o t r e m o c e l e b r a r e t r a s e t t e m e s i c o n g l i a t t e n t a t o r i d i S i g f r i d o R a n u c c i i n c a r c e r e e c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l ' I t a l i a g a r a n t i s c e p r o t e z i o n e e s i c u r e z z a a t u t t i i c i t t a d i n i e t u t e l a i n t u t t e l e f o r m e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e d i s t a m p a " . L o h a a f f e r m a t o i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a P a o l o E m i l i o R u s s o , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i .