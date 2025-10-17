R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o p i e n a s o l i d a r i e t à a l g i o r n a l i s t a S i g f r i d o R a n u c c i p e r i l g r a v e e i n q u i e t a n t e g e s t o i n t i m i d a t o r i o d i c u i è s t a t o v i t t i m a . S i t r a t t a d i u n e p i s o d i o c h e c o l p i s c e a l c u o r e u n o d e i p r i n c i p i f o n d a n t i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a : l a l i b e r t à d i s t a m p a . I n t i m i d i r e c h i s v o l g e i l p r o p r i o l a v o r o c o n d e t e r m i n a z i o n e e i n d i p e n d e n z a è i n a c c e t t a b i l e e m e r i t a u n a f e r m a c o n d a n n a . M i a u g u r o c h e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i f a c c i a n o a l p i ù p r e s t o c h i a r e z z a s u l l ’ a c c a d u t o , i n d i v i d u a n d o e p e r s e g u e n d o c o n r i g o r e i r e s p o n s a b i l i d i q u e s t o a t t o c r i m i n a l e ” . C o s ì i l d e p u t a t o M a u r o R o t e l l i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e , T e r r i t o r i o e L a v o r i p u b b l i c i d e l l a C a m e r a .