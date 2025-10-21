R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a b o m b a c h e h a c o l p i t o l ’ a u t o d i S i g f r i d o R a n u c c i è u n a t t e n t a t o a l l a d e m o c r a z i a e a l g i o r n a l i s m o l i b e r o . P e r q u e s t o o g g i i l P a r l a m e n t o U e n o n h a v o l u t o s o l o e s p r i m e r g l i s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a : a b b i a m o r i b a d i t o c h e q u e s t a i s t i t u z i o n e s a r à s e m p r e a c c a n t o a t u t t i c o l o r o c h e c o n l e l o r o i n c h i e s t e i l l u m i n a n o l e c o n t r a d d i z i o n i d e l n o s t r o t e m p o " . L o s c r i v e s u X l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o .