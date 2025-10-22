R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l g e s t o g r a v e c h e è a v v e n u t o n e i c o n f r o n t i d i R a n u c c i e d e l l a s u a f a m i g l i a d e v e e s s e r e c o n d a n n a t o s e n z a s e e s e n z a m a e s e n z a p e r ò . L a l i b e r t à d i s t a m p a è u n v a l o r e e s t r e m a m e n t e s e r i o , m a p r o p r i o p e r c h é e s t r e m a m e n t e s e r i o d o b b i a m o e v i t a r e d i c o n f o n d e r l o c o n q u e l l o c h e è i l c o n c e t t o d e l l e g i b u s s o l u t u s . N o n p o s s i a m o d i r e e s i s t e u n q u a r t o p o t e r e c h e p u ò p o r s i a l d i f u o r i d i q u e l l o c h e è i l p e r i m e t r o c o s t i t u z i o n a l e . N o n v o r r e m m o c h e e s s e r e s i n i s t r a s i g n i f i c h i c o m u n q u e d e m o n i z z a r e q u e l l o c h e è i l d i r i t t o a l l a r e p u t a z i o n e , i l d i r i t t o a l l a t u t e l a c o n t r o i l d i l e g g i o , i l d i r i t t o a l l a c o n s e r v a z i o n e d e l l a n o r m a l e c o n v i v e n z a c i v i l e s u c u i s i f o n d a o g n i m o d e r n o S t a t o d i d i r i t t o " . L o h a a f f e r m a t o i l d e p u t a t o d e l l a L e g a N i c o l a O t t a v i a n i , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i .