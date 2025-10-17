R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P i e n a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a a S i g f r i d o R a n u c c i e a l l a s u a f a m i g l i a , v i t t i m e d i u n d i s o n e s t o g e s t o d i s t a m p o m a f i o s o c o n c u i e v i d e n t e m e n t e q u a l c u n o h a p r o v a t o a z i t t i r e c h i o g n i g i o r n o è i m p e g n a t o a r a c c o n t a r e q u e l l o c h e s u c c e d e n e l P a e s e . M a i a r r e t r a r e d i f r o n t e a i n t i m i d a z i o n i s i m i l i e c h i u s a l a v i o l e n z a p e r f e r m a r e i l l a v o r o o n e s t o d i u n g i o r n a l i s t a d e v e e s s e r e a s s i c u r a t o a l l a g i u s t i z i a e p u n i t o s e v e r a m e n t e . C o n t i n u e r e m o a d i f e n d e r e l a l i b e r t à d i s t a m p a , p r i m o f o n d a m e n t o d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a , d a o g n i f o r m a d i v i o l e n z a e v i g l i a c c h e r i a " . C o s ì i d e p u t a t i s i c i l i a n i d e l l a L e g a e c o m p o n e n t i d e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a A n a s t a s i o C a r r à e V a l e r i a S u d a n o .