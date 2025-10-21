R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I o n o n s o c h i h a m e s s o q u e l l ' o r d i g n o d a v a n t i a l l a m i a c a s a m a s e i l t e n t a t i v o e r a q u e l l o d i z i t t i r e m e e l a m i a s q u a d r a , h a s b a g l i a t o o b i e t t i v o " . L o d i c e S i g f r i d o R a n u c c i i n p i a z z a a R o m a . " R i n g r a z i o i c o l l e g h i , i l e a d e r c h e s o n o v e n u t i a d a r e s o l i d a r i e t à , a n c h e d i g o v e r n o . L a l i b e r t à d i s t a m p a s i g n i f i c a p o t e r i n f o r m a r e c o r r e t t a m e n t e l e p e r s o n e e l o t t a r e p e r c o n s e g n a r e a l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i u n m o n d o m i g l i o r e . E d i f f i d a t e d e i p o l i t i c i c h e r i s p o n d o n o p o c o a l l a s t a m p a , c h e s c a p p a n o : è s e g n o d i p o c o r i s p e t t o v e r s o i l p u b b l i c o . N o i s t i a m o s c i v o l a n d o v e r s o u n a d e l e g i t t i m a z i o n e d e l l a s t a m p a , a p r o v v e d i m e n t i d i l e g g e " c h e l i m i t a n o l a l i b e r t à d i s t a m p a e " q u e s t o v u o l d i r e l i m i t a r e l a l i b e r t à d i c o n o s c e r e " . " I l n o s t r o è u n P a e s e m a l a t o c h e n o i p o s s i a m o p e r m e t t e r c i d e i p o l i t i c i c h e h a n n o f a t t o s p i a r e g i o r n a l i s t i p e r p o i e l e g g e r l i i n E u r o p a o c a n d i d a r l i a p r e s i d e n t i d i R e g i o n e . A b b i a m o i l r e c o r d e u r o p e o d i g i o r n a l i s t i m i n a c c i a t i e i l r e c o r d m o n d i a l e d i p o l i t i c i c h e d e n u n c i a n o i g i o r n a l i s t i . V i c h i e d o d i d i f e n d e r e i l v o s t r o d i r i t t o a e s s e r e i n f o r m a t i " .