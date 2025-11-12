R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A q u a s i u n m e s e d a l l ’ e s p l o s i o n e d e l l ’ o r d i g n o r u d i m e n t a l e d a v a n t i a l l ’ a b i t a z i o n e d e l g i o r n a l i s t a S i g f r i d o R a n u c c i , r e s t a n o a n c o r a t r o p p i i n t e r r o g a t i v i s e n z a r i s p o s t a . È d o v e r o s o c h i e d e r e c o n f o r z a c h i a r e z z a e t r a s p a r e n z a s u l l ’ a n d a m e n t o d e l l e i n d a g i n i e s u l l ’ i d e n t i t à d e i m a n d a n t i e d e g l i e s e c u t o r i d i u n g e s t o c h e , s i n d a l p r i m o m o m e n t o , h a s u s c i t a t o u n a l l a r m e p u b b l i c o e p o l i t i c o d i e c c e z i o n a l e g r a v i t à . D i f r o n t e a u n e p i s o d i o d a s u b i t o c o n s i d e r a t o u n a t t a c c o a l l a l i b e r t à d i s t a m p a e p e r s i n o u n s e g n a l e d i r i s c h i o p e r l a d e m o c r a z i a , s a r e b b e s t a t o l e c i t o a t t e n d e r s i u n a c c e r t a m e n t o r a p i d o e a p p r o f o n d i t o . I n v e c e , d o p o q u a t t r o s e t t i m a n e , s e m b r a c h e l e i n d a g i n i n o n a b b i a n o a n c o r a i n d i v i d u a t o n é u n a p i s t a p r e c i s a n é i r e s p o n s a b i l i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G r a z i a D i M a g g i o . " Q u e s t o s t a l l o r i s c h i a d i a l i m e n t a r e s o s p e t t i e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i p o l i t i c h e , m a n t e n e n d o i n v i t a u n a n a r r a z i o n e a n t i g o v e r n a t i v a f o n d a t a s u i l l a z i o n i p i u t t o s t o c h e s u f a t t i . C h i e d i a m o d u n q u e c h e l a P r o c u r a f a c c i a p i e n a l u c e , v e r i f i c a n d o o g n i p o s s i b i l e p i s t a e u t i l i z z a n d o t u t t i g l i s t r u m e n t i i n v e s t i g a t i v i d i s p o n i b i l i , d a l l e t e l e c a m e r e d i s o r v e g l i a n z a a i r i l i e v i t e c n i c i " , c o n c l u d e .