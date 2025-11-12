R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È t r a s c o r s o q u a s i u n m e s e d a i f a t t i e n o n è g i u n t a a l c u n a i n f o r m a z i o n e u f f i c i a l e s u l l ’ a n d a m e n t o d e l l e i n d a g i n i r i g u a r d a n t i l ’ a t t e n t a t o a l g i o r n a l i s t a S i g f r i d o R a n u c c i . U n a s i t u a z i o n e p a r a d o s s a l e , s e s i c o n s i d e r a l a g r a v i t à c o n c u i l ’ e p i s o d i o è s t a t o d e s c r i t t o d a m o l t e f o r z e p o l i t i c h e d i o p p o s i z i o n e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a d e l l a C a m e r a R i c c a r d o D e C o r a t o . " L o s t e s s o s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n - p r o s e g u e - d u r a n t e i l c o n g r e s s o d e l P s e , a v e v a p a r l a t o d i u n r i s c h i o p e r l a t e n u t a d e l l ’ o r d i n e d e m o c r a t i c o , a r r i v a n d o p e r s i n o a d a c c o s t a r e i l f a l l i t o a t t e n t a t o a l g o v e r n o M e l o n i . P a r o l e p o i r i p r e s e d a g r a n p a r t e d e l l e o p p o s i z i o n i , c h e h a n n o e v o c a t o u n p r e s u n t o p e r i c o l o p e r l a d e m o c r a z i a n e l n o s t r o P a e s e . D i f r o n t e a u n o s c e n a r i o c o s ì g r a v e c i s i s a r e b b e a s p e t t a t i u n a r i s p o s t a i m m e d i a t a e u n ’ i n d a g i n e c o n d o t t a c o n l a m a s s i m a u r g e n z a . I n v e c e , s e m b r a c a l a t o u n i n s p i e g a b i l e s i l e n z i o : n e s s u n a p i s t a , n e s s u n f i l o n e , n e s s u n a c o m u n i c a z i o n e d a p a r t e d e l l a P r o c u r a " . " N o n v o r r e m m o c h e q u e s t a l e n t e z z a s i a d o v u t a a l t i m o r e d i s m e n t i r e l a n a r r a z i o n e a n t i g o v e r n a t i v a c o s t r u i t a a t t o r n o a l c o s i d d e t t o ‘ a l l a r m e d e m o c r a t i c o ’ . F o r s e s i t e m e c h e , a c c e r t a n d o l a v e r i t à , o v v e r o c h e n o n s i t r a t t i d i u n ’ a z i o n e d i p r o f e s s i o n i s t i d e l c r i m i n e m a d i s e m p l i c i d e l i n q u e n t i , v e n g a m e n o q u e l c a s t e l l o d i a c c u s e c o n t r o i l G o v e r n o e l a r e t o r i c a s e c o n d o c u i l a d e m o c r a z i a i n I t a l i a s a r e b b e i n p e r i c o l o ? " , c o n c l u d e .