R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a c c a d u t o s t a n o t t e a S i g f r i d o R a n u c c i è u n a t t o g r a v i s s i m o e v i l e c h e n o n c o l p i s c e s o l o u n g i o r n a l i s t a , m a l a l i b e r t à d i s t a m p a e i l d i r i t t o d i t u t t i i c i t t a d i n i a e s s e r e i n f o r m a t i " . L o a f f e r m a S e r g i o C o s t a , d e p u t a t o M 5 S e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " S i g f r i d o R a n u c c i - r i c o r d a - d a a n n i c o n d u c e i n c h i e s t e c o r a g g i o s e s u t e m i s c o m o d i , p o r t a n d o a l l a l u c e v e r i t à c h e m o l t i v o r r e b b e r o t e n e r e n a s c o s t e . I l s u o l a v o r o è p r e z i o s o p e r l a n o s t r a d e m o c r a z i a . A S i g f r i d o , a l l a s u a f a m i g l i a e a t u t t a l a r e d a z i o n e d i R e p o r t v a i l m i o s o s t e g n o p i ù c o n v i n t o . C h i f a i n f o r m a z i o n e l i b e r a e i n d i p e n d e n t e n o n p u ò e n o n d e v e e s s e r e l a s c i a t o s o l o . L a s t o r i a d i q u e s t o P a e s e c i h a i n s e g n a t o c h e l ' i s o l a m e n t o d i c h i c e r c a l a v e r i t à è i l t e r r e n o p i ù p e r i c o l o s o . C h i c e r c a d i i n t i m i d i r e i l g i o r n a l i s m o d ' i n c h i e s t a , c h i v u o l e z i t t i r e l e v o c i s c o m o d e , a t t a c c a l a d e m o c r a z i a s t e s s a . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r l o . C o n f i d o c h e l e i n d a g i n i d e l l a m a g i s t r a t u r a f a c c i a n o p i e n a l u c e s u q u e s t o g r a v i s s i m o e p i s o d i o e c h e i r e s p o n s a b i l i v e n g a n o a s s i c u r a t i a l l a g i u s t i z i a " .