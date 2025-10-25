R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c i a m o s t a r e l e f e s s e r i e d e i m a n d a n t i " d e l l ' a t t e n t a t o a S i g f r i d o R a n u c c i , " l a s c i a m o c h e l a m a g i s t r a t u r a a c c e r t i e v e d i a m o c h e t i p o d i c r i m i n a l i t à c ' è d i e t r o , c h e t i p o d i d i s e g n o , p e r ò i l f a t t o d e l l a d e l e g i t t i m a z i o n e c ' è s e n z ' a l t r o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , o s p i t e d i ' A c c o r d i e d i s a c c o r d i ' s u N o v e . " A m e - h a r i c o r d a t o - R a n u c c i c o n R e p o r t s o n o v e n u t i a f a r e i n c h i e s t e , m i h a n n o p r e s s a t o , h o d o v u t o l i b e r a r e l ' a g e n d a p e r t o g l i e r m e l i d i t o r n o , d a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e d a l e a d e r e n o n h a n n o f a t t o s c o n t i , c h e s i t r a t t a s s e d i i n c h i e s t e s u l l a g e s t i o n e d e l C o v i d , s o n o v e n u t i s e m p r e e h o d o v u t o t r o v a r e d e l t e m p o e l i h o r i s p e t t a t i , p e r c h è h o c a p i t o c h e f a c e v a n o u n s e r v i z i o p u b b l i c o . S e i n v e c e l i d e l e g i t t i m i a m o , s o n o i s o l a t i , i n i z i a n o i n t o r n o a f a r e i l v u o t o e q u e s t o è p e r i c o l o s o " .