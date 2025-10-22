R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o P i a n t e d o s i N o n h a r i t e n u t o d i r i c o s t r u i r e i l c o n t e s t o i n c u i h a l a v o r a t o R a n u c c i i n q u e s t i a n n i : u n g i o r n a l i s t a s o t t o s c o r t a d a t e m p o , c h e h a v i s t o r i d o t t e l e p u n t a t e d e l l a s u a t r a s m i s s i o n e , c h e h a r i c e v u t o c e n t i n a i a d i q u e r e l e . E c c o q u e l l e q u e r e l e l e r i t i r a s s e c h i h a i n c a r i c h i d i g o v e r n o " . L o d i c e C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a , i n a u l a d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i s u l l ' a t t e n t a t o a S i g f r i d o R a n u c c i . " N o i n o n p o s s i a m o d i m e n t i c a r e c h e l ' I t a l i a è a l 4 9 e s i m o p o s t o s u l l a l i b e r t à d i s t a m p a , c h e i t e l e f o n i d i g i o r n a l i s t i c h e s t a v a n o i n d a g a n d o s u v e r t i c i d e l g o v e r n o s o n o s t a t i m e s s i s o t t o c o n t r o l l o , l a c a m p a g n a d e n i g r a t o r i a p o r t a t a a v a n t i d a a n n i a n c h e d a m e m b r i d e l g o v e r n o c o n t r o R o b e r t o S a v i a n o . L a d e s t r a c r e a u n c l i m a d i f f i c i l e p e r o g n i c r o n i s t a s c o m o d o " , s p e c i e " i n u n a R a i c o m p l e t a m e n t e c o n t r o l l a t a d a l g o v e r n o " . E i n q u e s t o c o n t e s t o " l e o p p o s i z i o n i - s o t t o l i n e a B r a g a - n o n h a n n o s o l o i l d i r i t t o m a i l d o v e r e d i d e n u n c i a r e . L a d e s t r a a l i m e n t a u n n e m i c o a l g i o r n o . L ' o p p o s i z i o n e c o m e H a m a s , l ' o p p o s i z i o n e c h e f e s t e g g i a l a m o r t e d i K i r k : q u e s t e n o n e r a n o l e p a r o l e d e l l a s e g r e t a r i a d e l P d m a d e l l a p r e m i e r M e l o n i i n c o n t e s t i i n t e r n a z i o n a l i . C h e s i a u n p a l c o o u n c o m i z i o d e l l a p e g g i o r e d e s t r a e u r o p e a , c o n c u i M e l o n i v a n t a a m i c i z i a , c ' è s e m p r e l a v o g l i a t r i b a l e d i s l o g a n , d i c o n t r a p p o s i z i o n e d a s t a d i o . D a u n a p a r t e s i f a a p p e l l o a l l a s o b r i e t à e d a l l ' a l t r a s i v u o l e s i l e n z i a r e l ' o p p o s i z i o n e . A n c h e p e r q u e s t o c ' è b i s o g n o d i u n g i o r n a l i s m o i n d i p e n d e n t e . Q u e s t a d e m o c r a z i a n o i c o n t i n u e r e m o a d i f e n d e r l a s e n z a s o s t a e a d i f e n d e r e l a l i b e r a i n f o r m a z i o n e c h e è s a l e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a " .