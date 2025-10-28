R o m a , 2 8 o t t ( A d n k r o n o s ) - A g o s t i n o G h i g l i a , m e m b r o d e l c o l l e g i o d e l G a r a n t e d e l l a p r i v a c y , " è v e n u t o n e l m i o u f f i c i o , a l l a F o n d a z i o n e A l l e a n z a N a z i o n a l e c h e è p r o p r i e t a r i a d e l S e c o l o d ’ I t a l i a c h e d i r i g o , e c h e c o n d i v i d e i l p i a n e r o t t o l o c o n l a s e d e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . P o i s u i g i o r n a l i h o l e t t o c h e h a i n c r o c i a t o e s a l u t a t o a n c h e A r i a n n a M e l o n i , m a n o n m e n e a v e v a p a r l a t o " . L o d i c e I t a l o B o c c h i n o a l C o r r i e r e d e l l a s e r a . " A b b i a m o p a r l a t o d e l l a r e c i p r o c a p r e s e n t a z i o n e d e i n o s t r i l i b r i . N e m m e n o s a p e v o c h e i l g i o r n o d o p o c i s a r e b b e s t a t a l a d i s c u s s i o n e a l l ’ u f f i c i o d e l G a r a n t e " , c h i a r i s c e B o c c h i n o c h e p o i s p e c i f i c a : " C o n o s c e n d o G h i g l i a e s c l u d o c h e s i s i a f a t t o d e t t a r e l a l i n e a d a q u a l c u n o . E c o n o s c e n d o A r i a n n a M e l o n i e s c l u d o c h e l o a b b i a f a t t o l e i : f a d i t u t t o p e r r i m a n e r e d i e t r o l e q u i n t e , f i g u r a r s i s e s i a n d a v a a i m m i s c h i a r e i n q u e s t a c o s a " . B o c c h i n o s o t t o l i n e a : " È s t a t o i l P d c h e h a s a n z i o n a t o R a n u c c i " , p e r c h è " s i è v o t a t o c i ò c h e e r a g i à s t a t o m e s s o n e r o s u b i a n c o d a g l i u f f i c i e d e p o s i t a t o i l g i o r n o p r i m a . L a c o m p o n e n t e l e g h i s t a a v e v a g i à a n n u n c i a t o c h e s i s a r e b b e p r o n u n c i a t a a f a v o r e d e l l a s a n z i o n e . E c h i h a d e c i s o l ’ e s i t o è s t a t o P a s q u a l e S t a n z i o n e , c o n i l s u o v o t o c h e , i n q u a n t o p r e s i d e n t e , v a l e d o p p i o . G h i g l i a è s t a t o i n i n f l u e n t e " . E c h e c o s a c ’ e n t r a i l P d ? " P e r c h é S t a n z i o n e è s t a t o i n d i c a t o d a l P d d u r a n t e i l g o v e r n o C o n t e - b i s " .