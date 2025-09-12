M i l a n o , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n i n s e g u i m e n t o " l e g a l e e d o v e r o s o " , r i t e n u t o " e s p r e s s i o n e d e l l ' a d e m p i m e n t o d i u n d o v e r e i s t i t u z i o n a l e " d i f r o n t e a c h i c o n u n a g u i d a s e m p r e p i ù e s t r e m a h a m e s s o i n p e r i c o l o l a p r o p r i a v i t a , q u e l l a d i i g n a r i c i t t a d i n i e d e g l i s t e s s i c a r a b i n i e r i i m p e g n a t i a b l o c c a r e l a f u g a . E ' c o n q u e s t e m o t i v a z i o n i c h e i l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o F a b r i z i o F i l i c e h a m o t i v a t o l a c o n d a n n a a d u e a n n i e o t t o m e s i p e r r e s i s t e n z a a p u b b l i c o u f f i c i a l e i n f l i t t a l o s c o r s o g i u g n o n e l p r o c e s s o c o n r i t o a b b r e v i a t o a F a r e s B o u z i d i , i l v e n t i d u e n n e a l l a g u i d a d e l l o s c o o t e r s u c u i h a t r o v a t o l a m o r t e R a m y E l g a m l . N e l l e b r e v i m a d e n s e m o t i v a z i o n i f i r m a t e i l 1 5 l u g l i o ( m a n o t e s o l o o g g i ) i l g i u d i c e r i p e r c o r r e l ' i n s e g u i m e n t o d e l 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 4 l u n g o l e s t r a d e d e l c e n t r o p e r b e n o t t o c h i l o m e t r i , d a v i a M o s c o v a f i n o a l l ' i n c r o c i o t r a v i a R i p a m o n t i e v i a Q u a r a n t a e l ' i m p a t t o c o n l ' a s f a t t o d e l T M a x . U n a f u g a c h e i m i l i t a r i i m p u t a n o c o m e t e n t a t i v o d i s o t t r a r s i a u n a r r e s t o p e r f u r t o e c h e i n v e c e è l e g a t a a l l a p a u r a p e r l a g u i d a s e n z a p a t e n t e . E ' l a f u g a , a d i r e d e l g i p , " a d a t t i v a r e l ' o b b l i g o d e g l i a g e n t i d i p o l i z i a d i i n t e r v e n i r e p e r a r r e s t a r l a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a m o t i v a z i o n e c h e h a s p i n t o i l s o g g e t t o a g e n t e a r e a l i z z a r l a " a n z i " è p e r f e t t a m e n t e c o n c e p i b i l e c h e g l i a g e n t i , d i f r o n t e a u n a c o n d o t t a c o s ì e s t r e m a , a b b i a n o i p o t i z z a t o u n a r a g i o n e d e l l a f u g a p i ù g r a v e d i q u e l l a c h e è p o i r i s u l t a t a e s s e r e l a r a g i o n e e f f e t t i v a , e a b b i a n o i n q u e s t o s e n s o i n t e r p r e t a t o a l c u n i i n d i z i s o s p e t t i r i s c o n t r a t i " d o p o : i l p a s s a m o n t a g n a i n d o s s a t o d a F a r e s , l ' a v e r e c o n s é 8 5 0 e u r o e u n o s p r a y a l p e p e r o n c i n o . L e e s p r e s s i o n i u t i l i z z a t e d a i c a r a b i n i e r i , t r a l o r o , d u r a n t e l ' i n s e g u i m e n t o , s o n o " e s p r e s s i o n i o b i e t t i v a m e n t e f o r t i " c o m e ' v a f f a n c u l o n o n è c a d u t o ' , ' s p e r i a m o s i s c h i a n t i n o s t i p e z z i d i m . . . ' " d e v o n o e s s e r e c o n t e s t u a l i z z a t e n e l l a t e n s i o n e e n e l l ' a d r e n a l i n a d e l m o m e n t o , e s s e n d o e s c l a m a z i o n i p r o n u n c i a t e d a g l i a g e n t i d u r a n t e u n i n s e g u i m e n t o c h e , a c a u s a d e l l a c o n d o t t a d i g u i d a d e l l ' i m p u t a t o , a s s u m e v a c o n n o t a z i o n i s e m p r e p i ù e s t r e m e e r i s c h i o s e p e r t u t t i , p u b b l i c i u f f i c i a l i c o m p r e s i " . T a l i e s c l a m a z i o n i " n o n s i s o n o t r a d o t t e i n a l c u n a t t o d i o s t i l i t à " : i c a r a b i n i e r i h a n n o " i m m e d i a t a m e n t e c h i a m a t o i s o c c o r s i e n e l l ' a t t e s a " , m e n t r e u n o t e n t a v a u n a d i s p e r a t a m a n o v r a d i r i a n i m a z i o n e s u R a m y , " a l t r i s o n o r i m a s t i a c c a n t o a l l ' i m p u t a t o , c h e e r a s e m i c o s c i e n t e , h a n n o c e r c a t o d i r a s s i c u r a r l o d i c e n d o g l i c h e s t a v a a r r i v a n d o l ' a m b u l a n z a , g l i h a n n o t o l t o i l p a s s a m o n t a g n a p e r f a r l o r e s p i r a r e m e g l i o e g l i s o n o r i m a s t i v i c i n o s i n o a l l ' a r r i v o d e l m e z z o d i s o c c o r s o " . P e r i s e i c a r a b i n i e r i ( d u e r i m a s t i f e r i t i ) , p a r t i c i v i l i n e l p r o c e s s o , è s t a t a s t a b i l i t o u n r i s a r c i m e n t o d i 2 m i l a e u r o c i a s c u n o . I m i l i t a r i " h a n n o a v u t o b e n c h i a r a l a p e r c e z i o n e d i g r a v e p e r i c o l o p e r l a v i t a p r o p r i a , d e i s o g g e t t i i n s e g u i t i e d e l l a g e n e r a l i t à d e g l i u t e n t i s t r a d a l i , i n o l t r e h a n n o s u b i t o " l o s t r e s s p s i c o e m o t i v o d o v u t o a l s e g u i t o m e d i a t i c o c h e h a a v u t o l a v i c e n d a e a l l a c o n s e g u e n t e e s p o s i z i o n e d e g l i a g e n t i d i p o l i z i a , c h e s o n o s t a t i s o t t o p o s t i , i n s e g u i t o a q u e s t i e v e n t i , a u n a n o t e v o l e p r e s s i o n e m e d i a t i c a e , i n a l c u n i c a s i , a u n v e r o e p r o p r i o h a t e s p e e c h " .