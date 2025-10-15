R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e c h i a r i t o d a l C d r d e l T g 3 , l e p a r o l e d e l g i o r n a l i s t a J a c o p o C e c c o n i s o n o s t a t e e s t r a p o l a t e e u s a t e i n m o d o s t r u m e n t a l e , c o m p l e t a m e n t e f u o r i d a l c o n t e s t o s p o r t i v o i n c u i e r a n o s t a t e p r o n u n c i a t e . E s p r i m i a m o q u i n d i p i e n a s o l i d a r i e t à a C e c c o n i , v i t t i m a d i u n a t t a c c o c o s t r u i t o a d a r t e d a u n a m a g g i o r a n z a c h e c o n t i n u a a d a l z a r e p o l v e r o n i e a d i n f u o c a r e i l d i b a t t i t o p o l i t i c o i n m o d o i r r e s p o n s a b i l e . D e l r e s t o , s o l o p o c h i g i o r n i f a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n p e r s o n a h a d e f i n i t o l e o p p o s i z i o n i a l l a s t r e g u a d i ‘ H a m a s ’ e n o n h a a n c o r a s e n t i t o i l d o v e r e d i s c u s a r s i : d i f f i c i l e a t t e n d e r s i t o n i d i v e r s i s e a i v e r t i c i d e l g o v e r n o s i e d e c h i h a f a t t o d e l l a p r o v o c a z i o n e i l p r o p r i o m e t o d o e a g i r e p o l i t i c o . L a l i b e r t à e l a d i g n i t à d e l l a v o r o g i o r n a l i s t i c o v a n n o d i f e s e . U s a r e l e p a r o l e d i u n c r o n i s t a p e r a l i m e n t a r e l o s c o n t r o p o l i t i c o è s e g n o d i d e b o l e z z a e d i p r o f o n d a m a n c a n z a d i r i s p e t t o p e r l ’ i n f o r m a z i o n e e p e r l e i s t i t u z i o n i " . C o s ì u n a n o t a d e i c o m p o n e n t i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i .