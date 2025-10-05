R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ È o r m a i e v i d e n t e c o m e u n a p a r t e d e l l a d e s t r a a b b i a s c e l t o l a s t r a d a d e l l a m i s t i f i c a z i o n e p e r d i s t o r c e r e i f a t t i e d e l e g i t t i m a r e c h i o s a e s p r i m e r e o p i n i o n i d i v e r s e . L ’ u l t i m o c a s o l e g a t o a l l a F l o t i l l a e a l l e p o l e m i c h e s e g u i t e a l l e p a r o l e d i M a r i o S e c h i n e è l ’ e n n e s i m a p r o v a : s i p r e f e r i s c e c o s t r u i r e a t t a c c h i p e r s o n a l i e m e d i a t i c i p i u t t o s t o c h e a f f r o n t a r e i l m e r i t o d e l l e q u e s t i o n i . A d d i r i t t u r a s i c h i e d o n o l e d i m i s s i o n i d e l l a s e n a t r i c e B a r b a r a F l o r i d i a , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , r e a d i a v e r e s e c r a t o l e p a r o l e d i S e c h i c o n t r o l a F l o t i l l a . S i a m o d i f r o n t e a u n a n a r r a z i o n e m a n i p o l a t a , u t i l e s o l o a c o l p i r e c h i n o n s i a l l i n e a e a r a f f o r z a r e u n s i s t e m a m e d i a t i c o s e m p r e p i ù p i e g a t o a l p o t e r e ” . L o a f f e r m a n o i n u n a n o t a i p a r l a m e n t a r i d e m c o m p o n e n t i d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . “ C h i d e n u n c i a l a p r o p a g a n d a - c o n c l u d e l a n o t a - d i v e n t a i l b e r s a g l i o , m e n t r e c h i a l i m e n t a l ’ o d i o v i e n e d i f e s o . È u n c a p o v o l g i m e n t o i n a c c e t t a b i l e d e i v a l o r i d e m o c r a t i c i . S e r v e r i s p e t t o p e r l a v e r i t à e p e r i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a e s s e r e i n f o r m a t i i n m o d o l i b e r o e t r a s p a r e n t e . N o n a r r e t r e r e m o d i u n p a s s o n e l d i f e n d e r e q u e s t i p r i n c i p i ” .