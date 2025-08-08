Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Lattacco scomposto e personale del senatore Gasparri a Giorgio Zanchini è lennesima prova di un clima intollerabile per linformazione libera e indipendente nel nostro Paese. Parliamo di un giornalista serio, preparato, stimato, che da anni garantisce alla Rai - e dunque al servizio pubblico - uninformazione di qualità, pluralista ed equilibrata. Così i componenti democratici della Commissione di vigilanza Rai. "Da oggi lItalia entra ufficialmente in procedura dinfrazione per la mancata attuazione dellEuropean Media Freedom Act, e la responsabilità è tutta del governo, che da mesi tiene bloccata la Commissione di Vigilanza Rai, impedendo persino la nomina della presidenza. Un blocco volontario, un sabotaggio istituzionale che oggi si traduce in una tassa in più sulle spalle dei cittadini: una vera e propria TeleMeloni Tax". "Il caso Zanchini è emblematico: un provvedimento ad personam, un bavaglio in piena regola. Oggi, nella Rai del governo Meloni, non si può più parlare, nemmeno sui social, nemmeno da un profilo privato. Vogliono poter fare le loro porcate e non vogliono che ve ne sia traccia. È questo il modello di libertà dinformazione che ci aspetta? concludono i democratici.