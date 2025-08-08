R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t a c c o s c o m p o s t o e p e r s o n a l e d e l s e n a t o r e G a s p a r r i a G i o r g i o Z a n c h i n i è l ’ e n n e s i m a p r o v a d i u n c l i m a i n t o l l e r a b i l e p e r l ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a e i n d i p e n d e n t e n e l n o s t r o P a e s e . P a r l i a m o d i u n g i o r n a l i s t a s e r i o , p r e p a r a t o , s t i m a t o , c h e d a a n n i g a r a n t i s c e a l l a R a i - e d u n q u e a l s e r v i z i o p u b b l i c o - u n ’ i n f o r m a z i o n e d i q u a l i t à , p l u r a l i s t a e d e q u i l i b r a t a ” . C o s ì i c o m p o n e n t i d e m o c r a t i c i d e l l a C o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i . " D a o g g i l ’ I t a l i a e n t r a u f f i c i a l m e n t e i n p r o c e d u r a d ’ i n f r a z i o n e p e r l a m a n c a t a a t t u a z i o n e d e l l ’ E u r o p e a n M e d i a F r e e d o m A c t , e l a r e s p o n s a b i l i t à è t u t t a d e l g o v e r n o , c h e d a m e s i t i e n e b l o c c a t a l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , i m p e d e n d o p e r s i n o l a n o m i n a d e l l a p r e s i d e n z a . U n b l o c c o v o l o n t a r i o , u n s a b o t a g g i o i s t i t u z i o n a l e c h e o g g i s i t r a d u c e i n u n a t a s s a i n p i ù s u l l e s p a l l e d e i c i t t a d i n i : u n a v e r a e p r o p r i a T e l e M e l o n i T a x " . " I l c a s o Z a n c h i n i è e m b l e m a t i c o : u n p r o v v e d i m e n t o a d p e r s o n a m , u n b a v a g l i o i n p i e n a r e g o l a . O g g i , n e l l a R a i d e l g o v e r n o M e l o n i , n o n s i p u ò p i ù p a r l a r e , n e m m e n o s u i s o c i a l , n e m m e n o d a u n p r o f i l o p r i v a t o . V o g l i o n o p o t e r f a r e l e l o r o p o r c a t e e n o n v o g l i o n o c h e v e n e s i a t r a c c i a . È q u e s t o i l m o d e l l o d i l i b e r t à d ’ i n f o r m a z i o n e c h e c i a s p e t t a ? ” c o n c l u d o n o i d e m o c r a t i c i .