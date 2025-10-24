R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L a R a i , s e r v i z i o p u b b l i c o f i n a n z i a t o d a i c i t t a d i n i , h a i l d o v e r e d i g a r a n t i r e p l u r a l i s m o , l i b e r t à d ’ e s p r e s s i o n e e a c c e s s o a l l ’ i n f o r m a z i o n e . P e r l a s e c o n d a v o l t a a s s i s t i a m o a l l a m a n c a t a m e s s a i n o n d a d e l d o c u m e n t a r i o N o O t h e r L a n d , p r e v i s t o s u R a i 3 i l 7 e i l 2 1 o t t o b r e s c o r s i e c a n c e l l a t o a l l ’ u l t i m o m o m e n t o s e n z a s p i e g a z i o n i . P e r q u e s t o a b b i a m o p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e i n V i g i l a n z a R a i ” . L o d i c o n o i p a r l a m e n t a r i d e l P d i n n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , u n i t a m e n t e a l l a d e p u t a t a d e m L a u r a B o l d r i n i . " I l f i l m , v i n c i t o r e d e l p r e m i o O s c a r c o m e m i g l i o r d o c u m e n t a r i o r a c c o n t a l a r e s i s t e n z a d e l l a c o m u n i t à p a l e s t i n e s e d i M a s a f e r Y a t t a c o n t r o l ’ o c c u p a z i o n e i s r a e l i a n a e r a p p r e s e n t a u n a t e s t i m o n i a n z a d i g r a n d e v a l o r e u m a n o e p o l i t i c o . È i n a c c e t t a b i l e c h e u n a p r o d u z i o n e d i t a l e r i l i e v o v e n g a e s c l u s a d a l p a l i n s e s t o p e r m o t i v a z i o n i c h e , a o g g i , r e s t a n o o s c u r e - s p i e g a n o g l i e s p o n e n t i P d - . A n c o r a p i ù g r a v i a p p a i o n o l e p a r o l e d e l d i r e t t o r e C i n e m a e s e r i e T V R a i , A d r i a n o D e M a i o , s e c o n d o c u i l a m e s s a i n o n d a s a r e b b e s t a t a r i n v i a t a p e r n o n ‘ i n c r i n a r e i l c l i m a d i s p e r a n z a p e r l a p a c e ’ . U n ’ a f f e r m a z i o n e c h e s u o n a c o m e u n t e n t a t i v o d i c e n s u r a p r e v e n t i v a e u n ’ i n g e r e n z a p o l i t i c a i n a m m i s s i b i l e . L a p a c e n o n s i c o s t r u i s c e n a s c o n d e n d o l a v e r i t à o i m p e d e n d o l a d i f f u s i o n e d i o p e r e c h e r a c c o n t a n o l a s o f f e r e n z a d e i p o p o l i ” . “ C i a s p e t t i a m o d a l l a R a i c h i a r e z z a s u l l e r a g i o n i d i q u e s t a d e c i s i o n e e l a c o n f e r m a d e l l a n u o v a d a t a d i t r a s m i s s i o n e a n n u n c i a t a p e r i l 1 5 n o v e m b r e . I l s e r v i z i o p u b b l i c o d e v e t o r n a r e a e s s e r e p r e s i d i o d i l i b e r t à e d i p l u r a l i s m o , n o n s t r u m e n t o d i o s c u r a n t i s m o e a u t o c e n s u r a ” , c o n c l u d o n o .