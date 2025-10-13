R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a l l e c o m i c h e . L a p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a F l o r i d i a m a n i p o l a u n v i d e o d e l d i r e t t o r e d i ‘ L i b e r o ’ S e c h i , e s p o n e n d o l o a g r a v i d a n n i e f a l s a n d o l e o p i n i o n i c h e , i n m a n i e r a p i ù a m p i a e c o m p i u t a , S e c h i a v e v a e s p r e s s o s u l l a q u e s t i o n e d e l l a F l o t i l l a , s u l l a s i c u r e z z a d i q u e l l ' o p e r a z i o n e e s u a l t r i t e m i d e l i c a t i . I n v e c e d i d i m e t t e r s i , c o m e h a n n o c h i e s t o i c a p i g r u p p o i n c o m m i s s i o n e V i g i l a n z a d e l c e n t r o d e s t r a , v u o l e c h e s i d i m e t t a u n a g i o r n a l i s t a , i m p e d e n d o l e d i e s p r i m e r e l e s u e o p i n i o n i . E v i d e n t e m e n t e F l o r i d i a p e n s a d i e s s e r e i l g r a n d e c e n s o r e c h e m a n i p o l a i l p e n s i e r o d i S e c h i e s c o m u n i c a a l t r i g i o r n a l i s t i d e l l a R a i . E p p u r e l e p e r c e n t u a l i e l e t t o r a l i d e i g r i l l i n i l a d o v r e b b e r o i n d u r r e a m a g g i o r e u m i l t à " . C o s i i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , m e m b r o d e l l a V i g i l a n z a R a i .