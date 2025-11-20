R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A l F e s t i v a l E u r o v i s i o n i ‘ Q u a l e s o v r a n i t à d i g i t a l e p e r l ’ E u r o p a a u d i o v i s i v a ? ' , a c u i h o p a r t e c i p a t o d a r e m o t o , v e d o c h e , d o p o i l m i o i n t e r v e n t o , h a n n o r i p r e s o l a p a r o l a F l o r i d i a e V i t a , c o n t e s t a n d o i l p r i n c i p i o s t e s s o d e l l a d e m o c r a z i a , v i s t o c h e s e n e l P a r l a m e n t o c ’ è u n a m a g g i o r a n z a e u n a m i n o r a n z a n o n d e r i v a d a u n m i o c a p r i c c i o , m a d a l p r i n c i p i o d e m o c r a t i c o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I M a u r i z i o G a s p a r r i , m e m b r o d e l l a V i g i l a n z a R a i . " N o i r i t e n i a m o c h e i n t u t t i i P a e s i d e m o c r a t i c i e s i s t a n o d e l l e m a g g i o r a n z e e d e l l e m i n o r a n z e . L o r o , i n v e c e , f o r s e h a n n o n o s t a l g i a d i S t a l i n , d i M a o T s e T u n g o d i a l t r i s i s t e m i a n t i d e m o c r a t i c i . N o n h o l e z i o n i d a i m p a r t i r e i n m a t e r i a , m a e v i d e n t e m e n t e l o r o h a n n o q u a l c o s a d a i m p a r a r e d a t o c h e c o n t e s t a n o i l p r i n c i p i o d e m o c r a t i c o . L e l e g g i d e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o , v e c c h i e e n u o v e , d e v o n o e s s e r e i m p r o n t a t e a l v a l o r e s u p r e m o d e l l a d e m o c r a z i a " , c o n c l u d e .