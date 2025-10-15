R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o o r m a i t r o p p i i g i o r n i d i s i l e n z i o , d i i m b a r a z z a t o s i l e n z i o , d e i v e r t i c i d e l s e r v i z i o p u b b l i c o r a d i o t e l e v i s i v o d i f r o n t e a l l e i n c r e d i b i l i p a r o l e d e l l a d i r e t t r i c e d e l l ’ U f f i c i o S t a m p a d e l l a R a i , c h e e v i d e n t e m e n t e é i n a d a t t a p e r q u e l r u o l o " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " P a r o l e g r a v i d e d i f a n a t i s m o e d í f a n t a s i o s e a c c u s e n e i c o n f r o n t i d i g r a n p a r t e d e l m o n d o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - c o l p e v o l e s o l o d i a v e r d e t t o l a v e r i t à s u q u a n t o d i t e r r i b i l e s i a a c c a d u t o p e r d u e a n n i a G a z a , s o t t o i c o l p i e l e b o m b e d e l l ’ e s e r c i t o d i I s r a e l e . P a r o l e a n c o r p i ù o f f e n s i v e e d i s o n e s t e d i f r o n t e a g l i o l t r e 2 5 0 g i o r n a l i s t i e l i m i n a t i p e r c h é s c o m o d i t e s t i m o n i " . " T e n t a r e d i f a r f i n t a d i n i e n t e , c o m e s e n i e n t e f o s s e a c c a d u t o i n q u e l c o n v e g n i , è i l p e g g i o r s e r v i z i o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - c h e p o s s a n o f a r e i v e r t i c i a l l a R a i , a i l o r o d i p e n d e n t i , a i l o r o g i o r n a l i s t i , e a l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a d e l n o s t r o P a e s e . A b b i a n o u n p o c o d i c o r a g g i o e d i d i g n i t à p r o f e s s i o n a l e " .