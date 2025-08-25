R o m a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s i n i s t r a p e r d e i l p o t e r e m a n o n i l v i z i o . L a l o r o s m a n i a d i c e n s u r a o l t r e p a s s a i c o n f i n i d e l g r o t t e s c o , a l p u n t o c h e o r a v o r r e b b e r o i m p e d i r e a u n g i o r n a l i s t a , u n p r o f e s s i o n i s t a , d i e s p r i m e r e l e p r o p r i e i d e e , l e p r o p r i e o p i n i o n i , s u u n a t e s t a t a g i o r n a l i s t i c a . E q u e l l i c h e v o r r e b b e r o m e t t e r e i l b a v a g l i o a i g i o r n a l i s t i s o n o g l i s t e s s i c h e a c c u s a n o i l G o v e r n o M e l o n i d i a t t a c c a r e l a l i b e r t à d i s t a m p a . È m o l t o g r a v e c h e d e i p o l i t i c i v o g l i a n o c e n s u r a r e u n g i o r n a l i s t a . A B o n e l l i e c o m p a g n i v a p e r ò r i c o n o s c i u t a a l m e n o l ’ o r i g i n a l i t à : n o n s a p e v a n o c o m e f a r p a r l a r e d i s é i n u n a g i o r n a t a d i f i n e a g o s t o , c i s o n o r i u s c i t i . A d i s p e t t o d e l s e n s o d e l r i d i c o l o ” . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a F r a n c e s c o F i l i n i , c a p o g r u p p o n e l l a c o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i .