R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G r a v i s s i m o e i n a c c e t t a b i l e l ’ i n s u l t o r i v o l t o a l g i o r n a l i s t a B r u n o V e s p a , c h e a t t r a v e r s o u n a s c r i t t a l a s c i a t a i n u n a s c e n s o r e d e l l a s e d e R a i d i v i a T e u l a d a è s t a t o a p o s t r o f a t o c o m e ‘ i n f a m e ’ . U n e p i s o d i o i n t o l l e r a b i l e t a n t o p i ù n e l l a s e d e d e l S e r v i z i o p u b b l i c o c h e p i ù d i a l t r e d o v r e b b e f a r e d e l c o n f r o n t o c i v i l e , d e l d e m o c r a t i c o c o n f r o n t o e d e l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à a l t r u i p u n t i d i r i f e r i m e n t o i n e l u d i b i l i . M i a u g u r o c h e q u a n t o p r i m a s i a p o s s i b i l e a c c e r t a r e i r e s p o n s a b i l i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , F r a n c e s c o F i l i n i , c a p o g r u p p o n e l l a c o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i . " N e l f r a t t e m p o , a n c h e a n o m e d e l g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a n e l l a c o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i , e s p r i m o p i e n a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a a B r u n o V e s p a , a u s p i c a n d o c h e q u a n t o l a s o l i d a r i e t à q u a n t o l a c o n d a n n a s i a n o u n a n i m i . P e r a l t r o , s o n o c o n s a p e v o l e c h e q u e s t i g e s t i d i f f a m a t o r i n o n p o t r a n n o f a r e o m b r a o i n t i m o r i r e q u e l l o c h e è u n m a e s t r o d e l g i o r n a l i s m o i t a l i a n o " , c o n c l u d e .