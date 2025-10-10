R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a m a g g i o r a n z a n o n f r e g a n u l l a d e i n o s t r i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i e d e l p r i n c i p i o d i l e g a l i t à , h a n n o p a r a l i z z a t o l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a d a u n a n n o . A v e n d o l o r o i n u m e r i d i m a g g i o r a n z a n o n l a f a n n o r i u n i r e , q u i n d i o g g i n o i a b b i a m o u n a R a i c o m p l e t a m e n t e o c c u p a t a d a l l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a , o r m a i t e l e M e l o n i e l a f u n z i o n e d i v i g i l a n z a e c o n t r o l l o è p a r a l i z z a t a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e n e l l a m a n i f e s t a z i o n e d i c h i u s u r a d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e i n T o s c a n a .