R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G i o r g i a M e l o n i " é a b i l i s s i m a a p a r l a r e e r a c c o n t a r e m a v e r a m e n t e s o n o a r g o m e n t i c h e n o n s o n o d e g n i d i u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e p a r l a i n P a r l a m e n t o . I l M o v i m e n t o 5 s t e l l e è n a t o c o m e u n m o v i m e n t o f u o r i d a l s i s t e m a , h a d o v u t o s g o m i t a r e p e r a f f e r m a r s i , è s t a t o r a p p r e s e n t a t o d a B e p p e G r i l l o c h e h a a v u t o d e l l e i n t u i z i o n i p a z z e s c h e e d è r i u s c i t o a c o s t r u i r e i p e r b o l i , v e r a m e n t e a c e r c a r e d i t r o v a r e s p a z i o i n u n s i s t e m a m e d i a t i c o c o m p l e t a m e n t e c h i u s o r i s p e t t o a q u e s t a f o r z a p e r c e p i t a c o m e a n t i s i s t e m a , c o m p l e t a m e n t e o p p r i m e n t e . Q u i n d i è c h i a r o c h e c i s o n o s t a t i d e g l i s c o n t r i e d e g l i e v e n t i a n c h e v o l u t i , p o m p a t i i n q u a l c h e m o d o , p e r c o s t r u i r e q u e s t o p e r c o r s o e q u e s t o p a s s a g g i o . M a s i c c o m e s t i a m o p a r l a n d o d e l l a p r e i s t o r i a , s i p u ò p r e s e n t a r e u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e u s a r e q u e s t o a r g o m e n t o s e n z a r i s p o n d e r e o g g i d e l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e ? " . C o s ì ' i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e , o s p i t e d i ' A c c o r d i e d i s a c c o r d i ' s u N o v e , c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v e n t o d e i g i o r n i s c o r s i d e l l a p r e m i e r i n P a r l a m e n t o , c h e a p r o p o s i t o d i l i b e r t à d i s t a m p a a v e v a r i c o r d a t o l e a f f e r m a z i o n i c o n t r o i g i o r n a l i s t i d i B e p p e G r i l l o . " P e r c h é - h a a g g i u n t o l ' e x p r e m i e r - i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n o n s p i e g a p e r c h é l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a n o n f a n n o r i u n i r e l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i ? C i p u ò s p i e g a r e p e r c h é n o n v u o l e f a r e u n a r i f o r m a d e l l a R a i " c h e " c i i m p o n e i l R e g o l a m e n t o e u r o p e o ? Q u e s t a R a i o g g i è f u o r i l e g g e . D i q u e s t o d e v e r i s p o n d e r e u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , n o n f a r e q u e s t e b a t t u t e c h e f a n n o d i v e r t i r e l e p e r s o n e a c a s a , q u a l c u n o a p p l a u d e , m a i p r o b l e m i n o n s i r i s o l v o n o " .