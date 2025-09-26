R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S e p e n s a n o d i a n d a r e a l l e p o l i t i c h e c o n q u e s t o a s s e t t o n e l s i s t e m a r a d i o t e l e v i s i v o , a v e n d o t u t t o s o t t o c o n t r o l l o , n o n h a n n o c a p i t o . A l z e r e m o i t o n i e s a r à u n o s c o n t r o " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a g l i I n t e r n a t i o n a l S a r d e g n a A w a r d s , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d e L a N u o v a S a r d e g n a , L u c i a n o T a n c r e d i . " N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e t u t t o q u e s t o . L a s c i a m o l e a u t o c r a z i e a i l o r o a m i c i . C i s t a n n o p o r t a n d o v e r s o g e s t i e c l a t a n t i . D o v r e m o a l z a r e a n c o r a d i p i ù l a s o g l i a d i r e a z i o n e " .