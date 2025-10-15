P a l e r m o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I p o l i z i o t t i d e l l a S q u a d r a m o b i l e d i R a g u s a c o n q u e l l i d e l l a S i s c o d i C a t a n i a h a n n o a r r e s t a t o a l l ' a l b a d i o g g i G i a n f r a n c o S t r a c q u a d a i n i , 5 0 a n n i , r i c e r c a t o d a l g i u g n o 2 0 2 4 d a l l a D d a d i C a t a n i a p e r t e n t a t o o m i c i d i o . E ' s t a t o f e r m a t o i n u n a p p a r t a m e n t o a C o m i s o , n e l r a g u s a n o . A v e v a c o n s e d u e p i s t o l e . S e m b r a c h e c i s i a l ' o m b r a d i S t r a c q u a d a i n i a n c h e d i e t r o i l s e q u e s t r o l a m p o d i u n r a g a z z o a v v e n u t o n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e a V i t t o r i a . “ L a c a t t u r a d i G i a n f r a n c o S t r a c q u a d a i n i è u n c o l p o d u r i s s i m o a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a d e l t e r r i t o r i o r a g u s a n o . R i n g r a z i o l o S c o , l a S i s c o d i C a t a n i a e l a S q u a d r a M o b i l e d i R a g u s a p e r l ’ e c c e z i o n a l e l a v o r o s v o l t o . L a l o r o p r o f e s s i o n a l i t à e i l l o r o i m p e g n o c o n f e r m a n o l a f o r z a e l ’ e f f i c a c i a d e l l ’ a z i o n e d e l l o S t a t o . D a l 2 2 o t t o b r e 2 0 2 2 a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , l e F o r z e d i p o l i z i a h a n n o p o r t a t o a t e r m i n e 2 7 8 o p e r a z i o n i d i p o l i z i a g i u d i z i a r i a c o n t r o l e o r g a n i z z a z i o n i m a f i o s e , c o n 4 . 1 7 7 a r r e s t i . I n q u e s t o p e r i o d o s o n o s t a t i 1 0 8 i l a t i t a n t i a s s i c u r a t i a l l a g i u s t i z i a , t r a c u i d u e d i m a s s i m a p e r i c o l o s i t à , M a t t e o M e s s i n a D e n a r o e P a s q u a l e B o n a v o t a , e 2 0 i n s e r i t i n e l l ’ e l e n c o d e i l a t i t a n t i p e r i c o l o s i " , h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i . ' ' N u m e r i c h e d i m o s t r a n o l a c o n c r e t e z z a d e i r i s u l t a t i o t t e n u t i e l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d i q u e s t o G o v e r n o n e l c o n t r a s t o a l l a m a f i a e a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a ” , h a a g g i u n t o .