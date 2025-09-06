R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L a s t a b i l i t à p o l i t i c a a i u t a m o l t i s s i m o a d a v e r e m a g g i o r e s e r e n i t à . I l v a l o r e d e l l a s t a b i l i t à l a v e d i a m o m o l t o i m m e d i a t a a l i v e l l o f i n a n z i a r i o , c o n l a r i d u z i o n e d e l l o s p r e a d e p o i a n c h e c o n l a c a p a c i t à d i p o t e r g u a r d a r e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d i i n v e s t i m e n t i a z i e n d a l i i n m o d o p i ù s e m p l i c e , i n m o d o p i ù t r a n q u i l l o , p r o p r i o s u u n a s t a b i l i t à p o l i t i c a c h e g a r a n t i s c e u n a m a g g i o r e c e r t e z z a ' ' . L o a f f e r m a i l v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i b a n c a G e n e r a l i , A n d r e a R a g a i n i , n e l c o r s o d i u n c o l l e g a m e n t o c o n l ' A d n k r o n o s d a l f o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . ' ' I o p e n s o c h e p e r t o g l i e r e l i q u i d i t à d a i c o n t i c o r r e n t i o c c o r r a n o d e l l e a z i o n i a n c h e f o r t i c h e p o s s o n o e s s e r e s v i l u p p a t e a l i v e l l o e u r o p e o ' ' , s p i e g a i l v i c e d g . ' ' R i c o r d o c h e i n I t a l i a i l p r i v a t e b a n k i n g p e s a p e r 1 . 2 3 0 m i l i a r d i d i e u r o , q u i n d i c i r c a u n t e r z o d e l r i s p a r m i o d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e ' ' . I l p r i v a t e b a n k i n g p u ò e s s e r e i n g r a d o ' ' d i u t i l i z z a r e , d i m o b i l i t a r e i l r i s p a r m i o p r i v a t o p e r s o s t e n e r e a n c h e p e r c o r s i d i i n t e g r a z i o n e e u r o p e e ' ' . L a l i q u i d i t à s u i c o n t i c o r r e n t i d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e , s o t t o l i n e a i l v i c e d g , ' ' è m o l t o e l e v a t a , è s u p e r i o r e a l 4 5 % e s e l a c o m p a r i a m o a l l a m e d i a e u r o p e a è m o l t o p i ù e l e v a t a , s e g u a r d i a m o a l c u n i p a e s i e u r o p e i c h e s o n o a l v e r t i c e t i p o l ' O l a n d a , l a l i q u i d i t à a d d i r i t t u r a è a l 1 0 % s u i c o n t i c o r r e n t i ' ' . ' ' L a l i q u i d i t à r i m a n e s u i c o n t i p e r i l ' n o n s i s a m a i ' , i l m a n t e n i m e n t o d i u n a b u o n a p a r t e d i l i q u i d i t à s e r v e p e r a f f r o n t a r e d e i t e m i i m p r e v i s t i , s e r v e p e r a f f r o n t a r e t u t t o c i ò c h e p u ò c a p i t a r e n e l l a v i t a ' ' , s p i e g a R a g a i n i . ' ' L ' I t a l i a i n e f f e t t i è a l l ' u l t i m o p o s t o d ' E u r o p a c o m e p e n e t r a z i o n e d i s t r u m e n t i a s s i c u r a t i v i , q u i n d i n o i i n I t a l i a c i a s s i c u r i a m o p o c o e p r o p r i o p e r c h é c i a s s i c u r i a m o p o c o m a n t e n i a m o i s o l d i s u l c o n t o c o r r e n t e ' ' . I n I t a l i a , s e c o n d o i l v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e , ' ' l a m e d i a d e l l a c o m p o n e n t e a s s i c u r a t i v a s e n z a g u a r d a r e l a c o m p o n e n t e m o t o r , s e n z a g u a r d a r e l e a u t o e l e m o t o è d i 3 0 0 e u r o a p e r s o n a , i n O l a n d a è d i 3 . 8 0 0 e u r o , q u i n d i d e c i s a m e n t e s u p e r i o r e e p r o p r i o p e r q u e s t o l ' O l a n d a p u ò p e r m e t t e r s i d i i n v e s t i r e f i n o a l 6 5 % d e l p a t r i m o n i o d e l l e f a m i g l i e i n a z i o n i . Q u e s t o è s i c u r a m e n t e u n p u n t o d i p a r t e n z a , i l p r i v a t e b a n k i n g h a u n ' o p p o r t u n i t à i n p i ù p e r c h é p u ò p e r m e t t e r s i d i g e s t i r e p i ù i l m e d i o e l u n g o p e r i o d o , t a n t o c h e i n e f f e t t i l e f a m i g l i e p r i v a t e h a n n o u n a l i q u i d i t à i n f e r i o r e s u i c o n t i c o r r e n t i c h e è c i r c a d e l 1 5 % ' ' . ' ' I o p e r s o n a l m e n t e s o n o c o n v i n t o c h e l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a d a s e m p r e p o r t i p r o g r e s s i e p o r t i o c c u p a z i o n e , i n e v i t a b i l m e n t e l ' e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a f a s c o m p a r i r e a l c u n i l a v o r i , n e f a n a s c e r e a l t r i , q u i n d i p e n s a r e c h e l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c i p o r t i a u n a r i d u z i o n e d i f o r z a l a v o r o n e c e s s a r i a m e n t e a p a r i t à d i a l t r e s i t u a z i o n i n o n p e n s o c h e s i a v e r i t i e r a ' ' .