C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n L e o n a r d o a f f r o n t i a m o l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e c o m b i n a n d o a s s e t e c o m p e t e n z e : i l n o s t r o C e n t r o d i e c c e l l e n z a p e r l e s o l u z i o n i c o g n i t i v e a v a n z a t e s v i l u p p a t e c n o l o g i e c h e v a n n o o l t r e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e t r a d i z i o n a l e ” , h a d i c h i a r a t o G r e t a R a d a e l l i , r e s p o n s a b i l e d e l c e n t r o c r e a t o d a L e o n a r d o , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ I l n o s t r o o b i e t t i v o è c r e a r e s i s t e m i c a p a c i d i e l a b o r a r e i m m a g i n i , s u o n i e t e s t i i n t e m p o r e a l e , r e a g e n d o a l l ’ a m b i e n t e c i r c o s t a n t e i n m o d o s i m i l e a l c o m p o r t a m e n t o u m a n o ” . R a d a e l l i h a r i c o r d a t o c h e “ q u e s t e s o l u z i o n i s o n o s o s t e n u t e d a a s s e t f i s i c i c o m e i l s u p e r c o m p u t e r D a V i n c i , i n s t a l l a t o n e l c e n t r o d i G e n o v a , c h e c o n s e n t e d i g e s t i r e g r a n d i q u a n t i t à d i d a t i e a l l e n a r e m o d e l l i c o m p l e s s i ” . “ È u n a r i s o r s a c h e n o n s e r v e s o l o a L e o n a r d o – h a a g g i u n t o – m a p u ò d i v e n t a r e u n a p i a t t a f o r m a c o n d i v i s a p e r u n i v e r s i t à , c e n t r i d i r i c e r c a e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , r a f f o r z a n d o l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e ” . “ L a v i s i o n e d e l n o s t r o a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o R o b e r t o C i n g o l a n i è s t a t a d e t e r m i n a n t e : g i à c i n q u e a n n i f a a v e v a c o m p r e s o c h e l a c o m p o n e n t e d i g i t a l e s a r e b b e d i v e n t a t a e s s e n z i a l e i n o g n i p i a t t a f o r m a d i L e o n a r d o ” , h a s p i e g a t o R a d a e l l i . “ O g g i i l s u p e r c a l c o l o c i p e r m e t t e d i c r e a r e d i g i t a l t w i n , s i m u l a z i o n i e p r o t o t i p i v i r t u a l i c h e a c c e l e r a n o l o s v i l u p p o d e i n o s t r i s i s t e m i e r e n d o n o p i ù e f f i c i e n t e l a p r o g e t t a z i o n e ” , h a s o t t o l i n e a t o . “ L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è o r m a i p a r t e i n t e g r a n t e d i o g n i a s s e t , d a g l i a e r e i a i s i s t e m i m a r i t t i m i , f i n o a i d r o n i a u t o n o m i c h e c o l l a b o r a n o t r a l o r o i n t e m p o r e a l e ” , h a a g g i u n t o . “ I n o s t r i a e r e i d i d o m a n i s a r a n n o v e r i e p r o p r i s u p e r c o m p u t e r c h e v o l a n o , c a p a c i d i r a c c o g l i e r e e a n a l i z z a r e d a t i p r o v e n i e n t i d a c i e l o , t e r r a e m a r e ” . R a d a e l l i h a c o n c l u s o c h e “ l a s i c u r e z z a d i g i t a l e e l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a e u r o p e a s o n o e l e m e n t i i m p r e s c i n d i b i l i : l a d i f e s a m o d e r n a s i g i o c a a n c h e n e l d o m i n i o c y b e r , e i l c o n t r o l l o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i è l a n u o v a f r o n t i e r a d e l l a s o v r a n i t à n a z i o n a l e ” .