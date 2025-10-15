R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' 8 7 % d e g l i i t a l i a n i c o n s i d e r a g r a v i s s i m o l ' a b b a n d o n o d e i r i f i u t i , m a i l 7 0 % d i c h i g e t t a e r r o n e a m e n t e q u e l l i d i f f e r e n z i a b i l i n e l s a c c o n e r o d i c h i a r a d i f a r l o p e r c h é ' c r e d e s i a g i u s t o ' . I n f a t t i , g l i e r r o r i p i ù c o m u n i s i v e r i f i c a n o c o n g l i o g g e t t i d i c u i c i s i v u o l e l i b e r a r e , m a c h e n o n s i s a d o v e b u t t a r e : s u l p o d i o i l t e s s i l e ( s t r a c c i 4 1 % , s c a r p e 2 7 % e b o r s e 2 3 % ) , s e g u i t o d a i p i c c o l i R a e e ( s p a z z o l i n o e l e t t r i c o 2 1 % , c a r i c a b a t t e r i e 1 3 % ) e r i f i u t i d i i m b a l l a g g i ( 1 2 % ) . M e n o c r i t i c a i n v e c e l a s i t u a z i o n e d e l l e b a t t e r i e e s a u s t e ( s o l o 8 % c o n f e r i t o s c o r r e t t a m e n t e ) . È q u e s t o i l q u a d r o c h e e m e r g e d a l l ’ i n d a g i n e d e m o s c o p i c a r e a l i z z a t a p e r E r i o n d a I p s o s D o x a I t a l i a c h e m a p p a g l i i m p a t t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e s u i c o m p o r t a m e n t i d e i c i t t a d i n i i n m a t e r i a d i r i f i u t i e d a l l o s t u d i o t e c n i c o - s c i e n t i f i c o r e a l i z z a t o d a E r i o n c h e i n d a g a q u a l i m a t e r i a l i r i c i c l a b i l i f i n i s c a n o i n v e c e n e i r i f i u t i u r b a n i i n d i f f e r e n z i a t i . R i s u l t a t i c h e , i n e n t r a m b i i c a s i , f o t o g r a f a n o u n ’ I t a l i a i n f o r m a t a m a p o c o r e a t t i v a , e d a i q u a l i e m e r g e c o n e v i d e n z a l a n e c e s s i t à d i s v i l u p p a r e u n m o d e l l o i n t e g r a t o , c a p a c e d i u n i r e i n f r a s t r u t t u r e p i ù c a p i l l a r i a u n a c o m u n i c a z i o n e c h e s i t r a d u c a i n u n a c o n o s c e n z a o p e r a t i v a d a p a r t e d e i c i t t a d i n i . I r i s u l t a t i d e i d u e s t u d i s o n o s t a t i i l l u s t r a t i i e r i d u r a n t e l ’ e v e n t o ' S o s t e n i b i l i t à e c o n s a p e v o l e z z a : u n ’ i n d a g i n e s u i r i f i u t i i n d i f f e r e n z i a t i e s u l r u o l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e n e l t r a s f o r m a r e i c o m p o r t a m e n t i ' o r g a n i z z a t o d a E r i o n a l M u s e o d e l l ’ A r a P a c i s d i R o m a i n o c c a s i o n e d e l l ’ I n t e r n a t i o n a l E - W a s t e D a y ( l a g i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e i R a e e c e l e b r a t a i n t u t t o i l m o n d o p r o p r i o i l 1 4 o t t o b r e ) . " I r i s u l t a t i c i m o s t r a n o c h e i l c i t t a d i n o è u n a l l e a t o c h e c h i e d e c o n d i z i o n i a b i l i t a n t i p e r f a r e u n a c o r r e t t a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a - h a s o t t o l i n e a t o A n d r e a F l u t t e r o , p r e s i d e n t e E r i o n C o m p l i a n c e O r g a n i z a t i o n - È n e c e s s a r i o a u m e n t a r e l a c o n o s c e n z a o p e r a t i v a e r i d u r r e l a s f i d u c i a d e l c i t t a d i n o n e l s i s t e m a , o l t r e a s v i l u p p a r e t e c n o l o g i e e s o l u z i o n i d i m e r c a t o p e r g e s t i r e n e l m o d o m i g l i o r e l e s f i d e d e l l a c i r c o l a r i t à . S e r v o n o i n f r a s t r u t t u r e v i c i n e e v i s i b i l i , c a m p a g n e m i r a t e e r i p e t u t e c h e c h i u d a n o s e m p r e c o n i n d i c a z i o n i c o n c r e t e . L a c o m u n i c a z i o n e n o n s i l i m i t a a i n f o r m a r e : a b i l i t a i l g e s t o c o r r e t t o , r i d u c e g l i e r r o r i e r a f f o r z a i l s e n s o c i v i c o " . I c i t t a d i n i h a n n o u n ’ e l e v a t a c o n o s c e n z a d e l l ’ o b b l i g o d i r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a : i l 9 2 % p e r l e b a t t e r i e e s a u s t e , l ’ 8 6 % p e r i R a e e , i l 7 7 % p e r i r i f i u t i d i I m b a l l a g g i , i l 7 1 % p e r i r i f i u t i t e s s i l i . T u t t a v i a , a c o n f e r m a d e l d i v a r i o t r a c o n o s c e n z a e a z i o n e , o g n i a n n o i n I t a l i a v e n g o n o g e t t a t e n e l l ’ i n d i f f e r e n z i a t a a n c o r a 0 , 1 2 k g / a b d i p i l e e s a u s t e ( r i s p e t t o a i 0 , 0 6 k g / a b r a c c o l t i d a l c a n a l e u f f i c i a l e ) , 1 , 9 8 k g / a b d i p i c c o l i R a e e ( v s 1 , 3 4 k g / a b ) e 1 7 k g / a b d i r i f i u t i t e s s i l i ( r i s p e t t o a i 2 , 7 4 k g / a b ) . P e r q u a n t o r i g u a r d a g l i i m b a l l a g g i , i d i v e r s i c a m p i o n a m e n t i h a n n o f o r n i t o r i s u l t a t i t r o p p o v a r i a b i l i . G l i i t a l i a n i c h i e d o n o , q u i n d i , s o l u z i o n i s e m p l i c i e v i c i n e , a f f i n c h é l a r a c c o l t a p o s s a a v v e n i r e l u n g o i p e r c o r s i d i v i t a q u o t i d i a n a : p e r i R a e e , i l 4 0 % a p p r e z z a d i p o t e r l i l a s c i a r e n e i n e g o z i s e n z a o b b l i g o d i a c q u i s t o d i u n ’ a p p a r e c c h i a t u r a e q u i v a l e n t e ( r i t i r o ' u n o c o n t r o z e r o ' ) ; p e r l e b a t t e r i e e s a u s t e p r e f e r i s c o n o i c o n t e n i t o r i n e i s u p e r m e r c a t i ( 4 9 % ) ; p e r i l t e s s i l e , i l u o g h i d e l l o s h o p p i n g s o n o i p i ù g r a d i t i , c o m e i c e n t r i c o m m e r c i a l i ( 3 0 % ) , i s u p e r m e r c a t i ( 2 6 % ) e i n e g o z i ( 2 6 % ) . L ’ i s o l a e c o l o g i c a r e s t a u t i l e p e r g l i i n g o m b r a n t i e i c o n f e r i m e n t i p r o g r a m m a t i , m a p e r i p i c c o l i r i f i u t i m o s t r a l i m i t i p r a t i c i . I n f a t t i , i l 4 9 % d e g l i i n t e r v i s t a t i v o r r e b b e o r a r i p i ù e s t e s i , e i l ' v i a g g i o d e d i c a t o ' ( t e m p o m e d i o 1 3 m i n u t i ) r i s u l t a i n a d a t t o p e r r i f i u t i p i c c o l i . Q u a s i u n i t a l i a n o s u d u e p r e f e r i r e b b e u n a s o l u z i o n e i n t e r m e d i a t r a s t r u t t u r a f i s s a e i p e r - p r o s s i m i t à : l a r a c c o l t a i t i n e r a n t e a c a d e n z a q u i n d i c i n a l e . M e n o p r i o r i t a r i e s o l u z i o n i c o m e u f f i c i p o s t a l i / c o m u n a l i ( 2 4 % ) e s c u o l e ( 1 0 % ) , m a c h e e v i d e n z i a n o l a p o s s i b i l i t à d i s f r u t t a r e l u o g h i g i à f r e q u e n t a t i . A l l ’ i n c i r c a n o v e i t a l i a n i s u d i e c i s a n n o c h e i m o z z i c o n i d i s i g a r e t t a i n q u i n a n o , e p p u r e l ’ 8 5 % o s s e r v a c h e g e t t a r l i a t e r r a è a n c o r a u n g e s t o m o l t o f r e q u e n t e , q u a s i ' n o r m a l e ' . L a p r i n c i p a l e r a g i o n e è l a p r a t i c i t à d e l g e s t o ( 3 5 % ) , m e n t r e s o l o i l 2 3 % r i t i e n e c h e l a s i t u a z i o n e s i a m i g l i o r a t a n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i . A n c h e i n q u e s t o c a s o c ’ è u n a p p e l l o , d a p a r t e d e i c i t t a d i n i , p e r a v e r e a d i s p o s i z i o n e c o n t e n i t o r i s p e c i f i c i i n l u o g h i s t r a t e g i c i e p o s a c e n e r e t a s c a b i l i ( 5 5 % ) , e r i c e v e r e u n a m a g g i o r e i n f o r m a z i o n e ( 3 0 % ) s u l l a p r e s e n z a d e i p o s a c e n e r e , c o s ì d a f a c i l i t a r e l ’ a d o z i o n e d e l c o m p o r t a m e n t o c o r r e t t o . N o n s o l o i n f r a s t r u t t u r e , m a a n c h e c o m u n i c a z i o n i e f f i c a c i p e r t r a s f o r m a r e l ’ i n t e n z i o n e i n a z i o n e . U n a c o m u n i c a z i o n e c h i a r a , c o n u n i n v i t o a l l ’ a z i o n e f i n a l e , d i m o s t r a d i e s s e r e p i ù e f f i c a c e p e r c h é n o n s i l i m i t a a i n f o r m a r e , m a e s o r t a a n c h e a u n g e s t o c o n c r e t o . C h i è s t a t o e s p o s t o a c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e m o s t r a u n a m a g g i o r e c o n o s c e n z a d e i c o m p o r t a m e n t i c o r r e t t i ( + 8 % p e r R a e e e + 7 % p e r i r i f i u t i t e s s i l i ) , n o n c h é u n a r i d u z i o n e d e g l i e r r o r i d i c o n f e r i m e n t o ( - 4 % , p e r e s e m p i o p e r s p a z z o l i n o e l e t t r i c o , s t r a c c i ) , m i g l i o r a m e n t i n e l l a m e n t a l i t à c o n d i s p o n i b i l i t à a l s a c r i f i c i o p e r s o n a l e ( + 5 % ) , m a g g i o r e s e v e r i t à v e r s o c o m p o r t a m e n t i s c o r r e t t i ( + 4 % ) . L ’ i n d a g i n e h a r i l e v a t o c h e , r e l a t i v a m e n t e a l l ’ i m p a t t o d e l m e s s a g g i o s u i c i t t a d i n i , ' l a t e l e v i s i o n e r e s t a l ’ a s s e p o r t a n t e a l i v e l l o n a z i o n a l e ' t r a i m e z z i d i c o m u n i c a z i o n e . “ Q u e s t a r i c e r c a o f f r e u n a b u s s o l a p e r d e c i d e r e : c i t t à p e r c i t t à , f i l i e r a p e r f i l i e r a , s a p p i a m o d o v e i n t e r v e n i r e , c o n q u a l i m e s s a g g i e q u a l i s e r v i z i - d i c h i a r a N a n d o P a g n o n c e l l i , s o n d a g g i s t a i t a l i a n o e p r e s i d e n t e d i I p s o s D o x a I t a l i a - È u n i n v i t o a u n p a t t o o p e r a t i v o t r a c o n s o r z i e i s t i t u z i o n i : s t a n d a r d d i p r o s s i m i t à , t r a s p a r e n z a d e i r i s u l t a t i e c a m p a g n e c h i a r e e f r e q u e n t i . N o n u n c o s t o , m a u n i n v e s t i m e n t o c o n r i t o r n i m i s u r a b i l i i n c o n o s c e n z a , f i d u c i a e q u a l i t à d e i c o n f e r i m e n t i ” .