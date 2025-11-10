R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a c o n v o c a t o i l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , a l P a l a z z o d e l Q u i r i n a l e , p e r l u n e d ì 1 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 a l l e o r e 1 6 . 3 0 . L ' o r d i n e d e l g i o r n o p r e v e d e l ’ e s a m e d e l l ’ e v o l u z i o n e d e i c o n f l i t t i i n c o r s o e d e l l e i n i z i a t i v e d i p a c e , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l ’ U c r a i n a e d a l M e d i o O r i e n t e . I n o l t r e , i l C o n s i g l i o - r i f e r i s c e l a n o t a d e l Q u i r i n a l e - v a l u t e r à l e m i n a c c e i b r i d e c o n r i f e r i m e n t o a n c h e a l l a d i m e n s i o n e c o g n i t i v a e a l l e p o s s i b i l i r i p e r c u s s i o n i s u l l a s i c u r e z z a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e d e l l ’ I t a l i a .