R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - G u a d a g n a 3 p o s t i e s i p o s i z i o n a a l n o n o p o s t o i n I t a l i a n e l l a c l a s s i f i c a Q S E u r o p e u n i v e r s i t y r a n k i n g s : R o m a T o r V e r g a t a c o n t i n u a a o t t e n e r e r i s u l t a t i p o s i t i v i , d o p o i l 1 2 m o p o s t o d e l 2 0 2 5 e i l 1 3 m o p o s t o n e l 2 0 2 4 . D a v a n t i a l e i i p o l i t e c n i c i d e l N o r d e a l c u n i d e g l i a t e n e i g e n e r a l i s t i c o n u n a s t o r i a s e c o l a r e : i n c o n f r o n t o R o m a T o r V e r g a t a h a l a f r e s c h e z z a e l ’ e n e r g i a d e i s u o i 4 3 a n n i . A l t e m p o s t e s s o a l i v e l l o e u r o p e o , l ’ a t e n e o r o m a n o c o n t i n u a a g u a d a g n a r e p o s i z i o n i , n o n o s t a n t e s t i a a u m e n t a n d o i l n u m e r o d e g l i a t e n e i c e n s i t i : R o m a T o r V e r g a t a e n t r a n e i p r i m i 1 5 0 a t e n e i s u 9 5 8 u n i v e r s i t à v a l u t a t e n e l r a n k i n g . M o l t o i m p o r t a n t e i l r i s u l t a t o p e r I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s d i v e r s i t y : s i p i a z z a a l t e r z o p o s t o n e l p a n o r a m a i t a l i a n o s i a p e r n u m e r o d i s t u d e n t i i n t e r n a z i o n a l i , s i a p e r n u m e r o d i p a e s i d a c u i g l i s t u d e n t i i n t e r n a z i o n a l i p r o v e n g o n o , c o n u n a v a n z a m e n t o d i 1 2 9 p o s i z i o n i r i s p e t t o a l l ’ a n n o s c o r s o . E m i g l i o r a m e n t i n e l p o s i z i o n a m e n t o i n q u a s i t u t t i g l i i n d i c a t o r i : p u b b l i c a z i o n i s c i e n t i f i c h e ( + 1 2 p o s i z i o n i ) , l ’ i n g r e s s o d i s t u d e n t i E r a s m u s + ( + 6 ) , l a r e p u t a z i o n e d a p a r t e d e l m o n d o d e l l a v o r o ( + 8 ) . “ C r e s c e r e n e i r a n k i n g - d i c h i a r a N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , r e t t o r e d e l l ’ u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a - n o n è m a i u n f a t t o i s o l a t o , n é a u t o m a t i c o . E ' i l r i s u l t a t o d i s c e l t e c o e r e n t i n e l t e m p o : i n v e s t i r e s u l l a q u a l i t à d e l l a r i c e r c a , a p r i r e l ’ A t e n e o a c o m u n i t à s t u d e n t e s c h e s e m p r e p i ù d i v e r s e , c o s t r u i r e r e l a z i o n i s o l i d e c o n i l m o n d o d e l l a v o r o . I l p o s i z i o n a m e n t o d i R o m a T o r V e r g a t a n e l Q S E u r o p e u n i v e r s i t y r a n k i n g s 2 0 2 6 c o n f e r m a i r i s u l t a t i i m p o r t a n t i o t t e n u t i d a l n o s t r o a t e n e o c o n i l Q S W o r l d 2 0 2 6 l o s c o r s o a n n o , d o v e c i s i a m o c o l l o c a t i p e r l a p r i m a v o l t a n e l l a t o p t e n d e l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e , e r a c c o n t a u n ’ u n i v e r s i t à g i o v a n e c h e c o n s o l i d a u n a d i r e z i o n e , d i m o s t r a n d o c h e a n c h e n e l c o n t e s t o e u r o p e o l a c o m p e t i t i v i t à s i c o s t r u i s c e s u l l a c a p a c i t à d i e s s e r e i n c l u s i v i , a f f i d a b i l i e r i c o n o s c i b i l i ” .