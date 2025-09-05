M o s c a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - Q u a l s i a s i e s e r c i t o o c c i d e n t a l e s c h i e r a t o i n U c r a i n a s a r e b b e u n b e r s a g l i o " l e g i t t i m o " p e r l ' e s e r c i t o d i M o s c a . A l a n c i a r e l ' a v v e r t i m e n t o è i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , d o p o c h e g i o v e d ì a P a r i g i g l i a l l e a t i ' V o l e n t e r o s i ' d i K i e v h a n n o d i c h i a r a t o d i e s s e r e d i s p o n i b i l i a s c h i e r a r e l e l o r o t r u p p e n e l t e r r i t o r i o d i K i e v i n c a s o d i u n a c c o r d o d i p a c e o d i t r e g u a c o n l a R u s s i a , p e r p r o t e g g e r e i l P a e s e d a n u o v e a g g r e s s i o n i . " S e d o v e s s e r o a r r i v a r e d e l l e t r u p p e , s o p r a t t u t t o o r a c h e s o n o i n c o r s o i c o m b a t t i m e n t i , p a r t i a m o d a l p r e s u p p o s t o c h e s a r a n n o o b i e t t i v i l e g i t t i m i " , h a a f f e r m a t o P u t i n d u r a n t e u n f o r u m e c o n o m i c o n e l l a c i t t à d i V l a d i v o s t o k , n e l l ' e s t r e m o o r i e n t e r u s s o , a g g i u n g e n d o c h e l ' i m p i e g o d i u n a f o r z a o c c i d e n t a l e n o n f a v o r i r e b b e u n a p a c e a l u n g o t e r m i n e . " H o r i p e t u t o m o l t e v o l t e c h e s o n o a p e r t o a l d i a l o g o " , t u t t a v i a " r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o s u q u e s t i o n i c r u c i a l i è p r a t i c a m e n t e i m p o s s i b i l e a l m o m e n t o . M a n c a l a v o l o n t à p o l i t i c a . E a n c h e s e e s i s t e s s e , c o s a d i c u i d u b i t o , c i s o n o o s t a c o l i l e g a l i e t e c n i c h e " , h a p o i d i c h i a r a t o P u t i n e s p o n e n d o l a s u a v a l u t a z i o n e s u l l ' i m p o s s i b i l i t à d i u n a c c o r d o c o n Z e l e n s k y s u q u e s t i o n i c h i a v e e s p e c i f i c a n d o c h e , i n c o n f o r m i t à c o n l a C o s t i t u z i o n e u c r a i n a , o g n i a c c o r d o t e r r i t o r i a l e n e c e s s i t a d e l l ' a p p r o v a z i o n e t r a m i t e r e f e r e n d u m . " C o n s i d e r e r e m m o l a p r e s e n z a d i f o r z e i n t e r n a z i o n a l i o d i q u a l s i a s i f o r z a s t r a n i e r a , o d e l l e f o r z e N a t o s u l s u o l o u c r a i n o , v i c i n o a l n o s t r o c o n f i n e , u n a m i n a c c i a p e r n o i s t e s s i " , h a p o i r i b a d i t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v , a m a r g i n e d e l f o r u m , s p i e g a n d o c h e " s e d o v e s s e r o c o m p a r i r e f o r z e a r m a t e i n q u e l l a z o n a , s p e c i a l m e n t e o r a d u r a n t e i c o m b a t t i m e n t i , l e c o n s i d e r e r e m m o o b i e t t i v i l e g i t t i m i " . A l l o s t e s s o t e m p o , r i p o r t a l ' I n t e r f a x , P u t i n h a c h i a r i t o c h e u n a c c o r d o d i p a c e a l u n g o t e r m i n e n o n r i c h i e d e r e b b e l a p r e s e n z a d i t r u p p e s t r a n i e r e i n U c r a i n a . N e s s u n o d o v r e b b e d u b i t a r e c h e l a R u s s i a r i s p e t t e r e b b e u n a c c o r d o d i q u e s t o t i p o , h a a g g i u n t o . L a N a t o c o n s i d e r a l a R u s s i a u n n e m i c o e q u e s t o è e s p l i c i t a m e n t e d i c h i a r a t o n e i s u o i d o c u m e n t i , h a a f f e r m a t o P e s k o v , s o t t o l i n e a n d o c h e " q u e s t o è p e r i c o l o s o p e r i l n o s t r o P a e s e " . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e d i s c u s s i o n i s u l l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a , n o n s i p u ò p a r l a r e s o l o d e l l ' U c r a i n a , h a a f f e r m a t o i l p o r t a v o c e , a g g i u n g e n d o c h e a n c h e l a R u s s i a h a b i s o g n o d i g a r a n z i e p e r l a p r o p r i a s i c u r e z z a . P e s k o v h a o s s e r v a t o c h e l a g u e r r a c o n t r o l ' U c r a i n a , c h e d u r a d a p i ù d i t r e a n n i e m e z z o , h a l e s u e r a d i c i a n c h e n e l l ' e s p a n s i o n e d e l l a N a t o f i n o a i c o n f i n i d e l l a R u s s i a . L a s i c u r e z z a d e l l ' U c r a i n a , c h e a s p i r a a d a d e r i r e a l l a N a t o , n o n d e v e e s s e r e g a r a n t i t a a d i s c a p i t o d e l l a R u s s i a , h a a f f e r m a t o P e s k o v , r i f e r e n d o s i a l l a r i u n i o n e d i g i o v e d ì a P a r i g i d e l l a C o a l i z i o n e d e i V o l e n t e r o s i . P e s k o v , h a p o i a n n u n c i a t o c h e " u n p r o s s i m o r o u n d d i c o l l o q u i t r a V l a d i m i r P u t i n e D o n a l d T r u m p è p o s s i b i l e n e l p r o s s i m o f u t u r o " . " N o n h o d u b b i c h e s e i p r e s i d e n t i l o r i t e r r a n n o n e c e s s a r i o , i l l o r o i n c o n t r o p u ò e s s e r e o r g a n i z z a t o m o l t o r a p i d a m e n t e . P r o p r i o c o m e è s t a t o o r g a n i z z a t o r a p i d a m e n t e l ' i n c o n t r o i n A l a s k a " h a d e t t o a l g i o r n a l e A r g u m e n t y i F a k t y , a g g i u n g e n d o c h e i c o n t a t t i t r a i d u e P a e s i s i s v o l g o n o i n c o n t i n u a z i o n e . D a l c a n t o s u o , f o r t e d e l s o s t e g n o d e g l i a l l e a t i e u r o p e i e N a t o , i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m i r Z e l e n s k y h a a n n u n c i a t o i e r i c h e s a r e b b e r o " m i g l i a i a " l e t r u p p e o c c i d e n t a l i c h e " p o t r e b b e r o e s s e r e d i s p i e g a t e i n U c r a i n a " . " N o n s a r a n n o n u m e r i a u n a c i f r a , m a d e l l ' o r d i n e d e l l e m i g l i a i a " i s o l d a t i s t r a n i e r i d i s p i e g a t i i n U c r a i n a n e l q u a d r o d e l l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a , h a i n f a t t i a n t i c i p a t o Z e l e n s k y n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a c h e h a t e n u t o c o n i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e u r o p e o , A n t o n i o C o s t a , p r e c i s a n d o t u t t a v i a c h e " è a n c o r a p r e s t o p e r p a r l a r n e " . " P u t i n n o n v u o l e p o r r e f i n e a q u e s t o c o n f l i t t o , q u e s t o è u n d a t o d i f a t t o " , h a p o i d i c h i a r a t o a n c o r a , a p r e n d o i l s u o i n t e r v e n t o i n v i d e o c o n f e r e n z a a C e r n o b b i o p e r l a 5 1 e s i m a e d i z i o n e d e l F o r u m A m b r o s e t t i , a g g i u n g e n d o : " N o i c o n v i v i a m o c o n q u e s t a s i t u a z i o n e . L u i v o l e v a q u e s t a g u e r r a f i n d a l l ' i n i z i o e n o i c i s i a m o d i f e s i . E g r a z i e a t u t t i i l e a d e r e g r a z i e a l l e v o s t r e n a z i o n i c e l ' a b b i a m o f a t t a " , l e p a r o l e d e l l e a d e r d i K i e v . I n t a n t o a r r i v a u n n u o v o m o n i t o d a g l i U s a . ' ' L a g u e r r a i n U c r a i n a d e v e f i n i r e o s a r à l ' i n f e r n o ' ' , l ' a v v e r t i m e n t o d e l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p p a r l a n d o a l l o S t u d i o O v a l e e s o t t o l i n e a n d o c h e ' ' s e l a g u e r r a n o n f i n i r à , a l t r i p a g h e r a n n o ' ' . S i t r a t t a d i ' ' u n a v e r g o g n a , v o g l i o c h e f i n i s c a ' ' , h a i n s i s t i t o i l t y c o o n . ' ' A i u t e r e m o l ' U c r a i n a , v o g l i a m o s a l v a r e v i t e , f a r e m o q u a l c o s a ' ' p e r f a r f i n i r e l a g u e r r a . M a ' ' l ' E u r o p a s a r à l a p r i m a , i P a e s i e u r o p e i s a r a n n o i p r i m i , v o g l i o n o v e d e r e l a g u e r r a f i n i r e ' ' , h a p o i c o n t i n u a t o p a r l a n d o d e l l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a d a f o r n i r e a l l ' U c r a i n a .