R o m a , 2 5 n o v - ( A d n k r o n o s ) - I n P u g l i a A n t o n i o D e c a r o b a t t e L u i g i L o b u o n o 6 4 , 0 % a 3 5 , 1 % , c o n b e n 2 9 p u n t i d i s c a r t o . L a l i s t a d e l P d è l a p i ù v o t a t a , s i l e g g e i n u n a n o t a d i Y o u t r e n d . D e c a r o , c o n 8 8 m i l a v o t i i n p i ù d e l l e s u e l i s t e , t r a i n a i n m a n i e r a e v i d e n t e i l v o t o a l l a s u a c o a l i z i o n e . M e n o i n c i s i v o è i n v e c e i l f a t t o r e L o b u o n o , c h e r a c c o g l i e s o l i 1 6 m i l a v o t i i n p i ù d e l l e l i s t e a l u i c o l l e g a t e . L a l i s t a p i ù t r a i n a t a d a l l e p r e f e r e n z e , i n q u e s t o c a s o , è q u e l l a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o : p e r o g n i v o t o d a t o a l P d , s o n o s t a t e e s p r e s s e i n m e d i a 1 , 1 8 p r e f e r e n z e p e r i c a n d i d a t i a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e . I n P u g l i a , c o m e i n C a m p a n i a , i l c a n d i d a t o d i c e n t r o s i n i s t r a p r e v a l e s u l p r o p r i o a v v e r s a r i o i n t u t t e l e p r o v i n c e d e l l a R e g i o n e . I l v a n t a g g i o m i n o r e s i r e g i s t r a n e l l a p r o v i n c i a d i L e c c e , d o v e D e c a r o s t a c c a L o b u o n o d i 8 p u n t i .