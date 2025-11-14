R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o d e l l a P u g l i a a n n u n c i a u n a g i o r n a t a d i m o b i l i t a z i o n e e p a r t e c i p a z i o n e c h e a t t r a v e r s e r à i l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e i n s i e m e a l l a s e g r e t a r i a n a z i o n a l e E l l y S c h l e i n , a l p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o S t e f a n o B o n a c c i n i e a l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e A n t o n i o D e c a r o . T r e a p p u n t a m e n t i a p e r t i a l l a c i t t a d i n a n z a , d e d i c a t i a l c o n f r o n t o e a l l a v i s i o n e d i f u t u r o p e r l a n o s t r a r e g i o n e . S i l e g g e i n u n a n o t a . S i p a r t e d a B a r l e t t a , a l l e o r e 1 1 . 0 0 , p r e s s o l ’ H o t e l L a T e r r a z z a ( V i a d e l l a M i s e r i c o r d i a 1 8 , l i t o r a n e a d i l e v a n t e ) , p e r d i s c u t e r e d i s v i l u p p o , l a v o r o e i n n o v a z i o n e , m e t t e n d o a l c e n t r o i l p r o t a g o n i s m o d e l l e c o m u n i t à d e l l a B A T e l e s f i d e s t r a t e g i c h e d i u n t e r r i t o r i o i n p i e n a t r a s f o r m a z i o n e . N e l p o m e r i g g i o E l l y S c h l e i n e S t e f a n o B o n a c c i n i s a r a n n o a F o g g i a , a l l e o r e 1 6 . 3 0 , a l T e a t r o U m b e r t o G i o r d a n o ( P i a z z a C e s a r e B a t t i s t i ) . U n i n c o n t r o d e d i c a t o a i t e m i d e l l a l e g a l i t à , d e i d i r i t t i e d e l r i s c a t t o d e l l e a r e e p i ù v u l n e r a b i l i d e l l a C a p i t a n a t a , u n t e r r i t o r i o c h e m e r i t a i n v e s t i m e n t i , s i c u r e z z a , l a v o r o e i s t i t u z i o n i s e m p r e p r e s e n t i . L a g i o r n a t a s i c h i u d e r à a B a r i , d i n u o v o c o n A n t o n i o D e c a r o , E l l y S c h l e i n e S t e f a n o B o n a c c i n i , a l l e o r e 1 8 . 3 0 , a l B i r r i f i c i o S o c i a l e d i S a n P i o ( V i a I q b a l M a s i h ) . U n a p p u n t a m e n t o s i m b o l i c o i n u n q u a r t i e r e c h i a v e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i c i t t a d i n e , d o v e s i d i s c u t e r à d i w e l f a r e d i p r o s s i m i t à , g i o v a n i , c o m u n i t à e d u c a n t i e r i g e n e r a z i o n e u r b a n a . “ È u n a g r a n d e g i o i a a c c o g l i e r e i n P u g l i a E l l y S c h l e i n e S t e f a n o B o n a c c i n i p e r d a r e l a v o l a t a f i n a l e a q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e s t r a o r d i n a r i a . - l o h a d e t t o D o m e n i c o D e S a n t i s d u r a n t e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a g i o r n a t a - S i a m o o r g o g l i o s i d i p o t e r l i a v e r e i n d i a l o g o c o n i l n o s t r o c a n d i d a t o A n t o n i o D e c a r o i n p i ù t a p p e , d o p o i p r i m i d u e e v e n t i a L e c c e e T a r a n t o c o n E l l y S c h l e i n . C i r i t r o v e r e m o e r a c c o n t e r e m o a s s i e m e c o s a v o g l i a m o f a r e n e i p r o s s i m i 5 a n n i d i p r i m a v e r a p u g l i e s e ” .