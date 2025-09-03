R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N o n s o n o i n s o s t i t u i b i l e " . A n t o n i o D e c a r o m e t t e s u l p i a t t o i l p o s s i b i l e p a s s o i n d i e t r o . A s e r a , m e n t r e E l l y S c h l e i n c o n G i u s e p p e C o n t e è o s p i t e d i N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i s u l p a l c o d e l l a f e s t a A v s , l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e m v e n t i l a d i s f i l a r s i d a l l a p a r t i t a d e l l e r e g i o n a l i i n P u g l i a . " S o n o c e r t a t r o v e r e m o u n a s o l u z i o n e " , a s s i c u r a S c h l e i n . A n c h e s e l a t e n s i o n e c o n t i n u a a d a u m e n t a r e n e l l a v i c e n d a p u g l i e s e . L e p a r o l e d i D e c a r o a r r i v a n o d o p o u n a g i o r n a t a i n c u i i v e r t i c i A v s h a n n o f a t t o m u r o s u l l a c a n d i d a t u r a d i N i c h i V e n d o l a . " D e c a r o è i l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a c u i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e h a n n o d a t o l a l o r o f i d u c i a d a l p r i m o m o m e n t o " , d i c e F r a t o i a n n i . M a , a g g i u n g e , t r o v o " i n c o m p r e n s i b i l e e i m p r a t i c a b i l e c h e l a c a n d i d a t u r a a l l a p r e s i d e n z a p a s s i p e r i l r i t i r o d e l l a c a n d i d a t u r a d i N i c h i V e n d o l a . N o n c ' è n e s s u n a r a g i o n e . Q u i n d i A v s s c e g l i e d i c a n d i d a r e N i c h i V e n d o l a " . I n s e r a t a , l a r e p l i c a d i D e c a r o : " N o n è u n a q u e s t i o n e d i v e t i . S o n o m e s i , p e r ò , c h e d i c o c h e c o n g l i e x p r e s i d e n t i d e l l a R e g i o n e s e d u t i i n c o n s i g l i o r e g i o n a l e i o n o n m i s e n t i r e i l i b e r o d i l a v o r a r e i n m o d o s e r e n o a l f u t u r o d e l l a P u g l i a . E p e r n o n c r e a r e p r o b l e m i a l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a e a i p a r t i t i c h e l a c o m p o n g o n o , f i n d a l l ' i n i z i o h o d e t t o c h e n o n s o n o n é i n d i s p e n s a b i l e , n é t a n t o m e n o i n s o s t i t u i b i l e " . L a f o r m u l a u s a t a d a l l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e m l a s c i a a p e r t i a n c o r a m a r g i n i . S c h l e i n h a d e t t o c h i a r a m e n t e c h e p e r i l P d i l c a n d i d a t o è D e c a r o . " S f i l a r s i s a r e b b e d i r e n o a l l a s e g r e t a r i a - s i o s s e r v a i n a m b i e n t i p a r l a m e n t a r i d e m - A n t o n i o s i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e s u e s c e l t e " . E p r o p r i o c o n l a s e g r e t a r i a , l ' e x - s i n d a c o d i B a r i s i t r o v e r à f a c c i a a f a c c i a t r a d u e g i o r n i , v e n e r d ì s e r a , s u l p a l c o d e l l a f e s t a r e g i o n a l e d e l P d p u g l i e s e a B i s c e g l i e . N e l c a s o D e c a r o s i s f i l i , i p i a n i B v e n t i l a t i i n q u e s t i g i o r n i v a n n o d a l l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o r e g i o n a l e , L o r e d a n a C a p o n e , a l v i c e p r e s i d e n t e R a f f a e l e P i e m o n t e s e f i n o a F r a n c e s c o B o c c i a , c a p o g r u p p o P d a l S e n a r o , i m p e g n a t o a t u t t o c a m p o a s b r o g l i a r e l a m a t a s s a p u g l i e s e e d e c i s i v o n e l c o n v i n c e r e M i c h e l e E m i l i a n o a l p a s s o i n d i e t r o . M a S c h l e i n s i p r i v e r e b b e d i B o c c i a a l S e n a t o ? s i c h i e d o n o i p a r l a m e n t a r i d e m .