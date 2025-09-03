R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ R i n g r a z i o s i n c e r a m e n t e N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i p e r l e p a r o l e d i s t i m a c h e A v s m i h a r i v o l t o i n q u e s t e o r e . P r e c i s o c h e n o n è m i a i n t e n z i o n e l i m i t a r e i l d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e d i c i a s c u n o d i c a n d i d a r s i n e l r u o l o p o l i t i c o c h e r i t i e n e p i ù u t i l e p e r l a c o l l e t t i v i t à . M a n e s s u n o p u ò n e g a r e a m e i l d i r i t t o d i e s p r i m e r e q u a l i d o v r e b b e r o e s s e r e l e c o n d i z i o n i p e r a f f r o n t a r e u n l a v o r o c o s ì i m p e g n a t i v o p e r l a P u g l i a " . C o s ì A n t o n i o D e c a r o i n u n a n o t a .