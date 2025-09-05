R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i m p a s s e s i s c i o g l i e r à p r e s t i s s i m o . H o f i d u c i a c h e n e l l e p r o s s i m e v e n t i q u a t t r o o r e s i r i s o l v a " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i a l C o r r i e r e i n m e r i t o a l l e r e g i o n a l i i n P u g l i a . U n a s o l u z i o n e c h e n o n p a s s a d a l r i t i r o d i N i c h i V e n d o l a , c o m e c h i e d e A n t o n i o D e c a r o . " N o n p u ò e s s e r e c h e s i a n o a l t r i a d e c i d e r e p e r l e n o s t r e l i s t e . L a n o s t r a s t i m a p e r D e c a r o è c o n c r e t a . L o r i t e n i a m o u n c a n d i d a t o v a l i d o c o m e p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e P u g l i a " m a " l e l i s t e d i A v s l e d e c i d i a m o n o i d i A v s " . M a è d i v e n t a t a u n a q u e s t i o n e d i p r i n c i p i o ? " S ì . L a q u e s t i o n e d i p r i n c i p i o l ’ h a i n t r o d o t t a D e c a r o . Q u e s t a v i c e n d a n o n s a r e b b e m a i d o v u t a c o m i n c i a r e . L l s u a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n h a r i b a d i t o c h e p e r l e i i l c a n d i d a t o a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n P u g l i a r i m a n e l u i , A n t o n i o D e c a r o . D e v o n o e s s e r e c h i a r i i r u o l i e l e r e g o l e . I o h o m o l t o c r i t i c a t o l a g e s t i o n e d e l l a P u g l i a d i M i c h e l e E m i l i a n o , m a n o n p e r q u e s t o m i s a r e i m a i p e r m e s s o d i c h i e d e r e u n a s u a e s c l u s i o n e d a l l a c o m p e t i z i o n e e l e t t o r a l e . È u n a q u e s t i o n e d i d e m o c r a z i a . D i C o s t i t u z i o n e . L ’ a r t i c o l o 4 9 d e l l a C a r t a s t a b i l i s c e c h e i c i t t a d i n i h a n n o l i b e r t à d i a s s o c i a z i o n e p e r c o s t r u i r e l a l i n e a p o l i t i c a . N o n c ’ è u n a s o l a r a g i o n e p o l i t i c a n é d i m e r i t o p e r c u i N i c h i V e n d o l a n o n s i d e b b a c a n d i d a r e " . N e l l a p r o s s i m a t o r n a t a d i e l e z i o n i r e g i o n a l i , a g g i u n g e B o n e l l i , " a b b i a m o c o s t r u i t o a l l e a n z e m o l t o c o e s e . E q u e s t o s i è v i s t o p l a s t i c a m e n t e a l l a n o s t r a f e s t a , c o n t u t t i i l e a d e r s u l p a l c o . S o n o v e n u t i f u o r i m o l t i p u n t i p r o g r a m m a t i c i d i c o n t a t t o t r a d i n o i . C e l e g i o c h i a m o t u t t e . P u r e l e M a r c h e e l a C a l a b r i a c h e l a d e s t r a v i v e c o m e s u e . L a V a l l e d ’ A o s t a è u n m o n d o a p a r t e , i n V e n e t o a b b i a m o u n o t t i m o c a n d i d a t o . P o i c i s o n o p e r n o i C a m p a n i a , T o s c a n a , P u g l i a " .