R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T r o p p i p s i c o f a r m a c i a b a m b i n i e r a g a z z i s o t t o i 1 7 a n n i ? N o a g l i a l l a r m i s m i " i d a t i s u l l ’ a u m e n t o d e l l ’ u s o i n e t à e v o l u t i v a n o n d e v o n o e s s e r e l e t t i c o m e u n s e g n a l e d i a l l a r m e , m a c o m e u n o s t i m o l o a l l a r i f l e s s i o n e e a l l a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a " , s p i e g a n o S t e f a n o V i c a r i , d i r e t t o r e d e l l a N e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e d e l l ’ o s p e d a l e B a m b i n o G e s ù d i R o m a e G a b r i e l e M a s i , r e f e r e n t e d e l C o o r d i n a m e n t o p r i m a r i e m e r g e n z e p s i c h i a t r i c h e i n e t à e v o l u t i v a p r o p o n e n d o u n a r i f l e s s i o n e s u l r e c e n t e R a p p o r t o O s m e d s u l l ’ u s o d e i f a r m a c i i n I t a l i a , c h e , n e l 2 0 2 4 , s e g n a l a c h e l a p r e v a l e n z a n e l l ’ u s o d i p s i c o f a r m a c i s o t t o i 1 7 a n n i q u a s i t r i p l i c a t a r i s p e t t o a l 2 0 2 0 , p a s s a n d o d a l l o 0 , 2 6 % a l l o 0 , 5 7 % . " U n d a t o c h e r i c h i e d e i n v e c e u n a l e t t u r a a t t e n t a e a r t i c o l a t a " , d i c o n o i d u e s p e c i a l i s t i c h e s c r i v o n o " q u e s t e r i f l e s s i o n i c o m e c o o r d i n a t o r i d e i p r i m a r i r e p a r t i d i e m e r g e n z a p s i c h i a t r i c a p e r l ’ e t à e v o l u t i v a ( 0 – 1 8 a n n i ) , i n u n m o m e n t o i n c u i i d a t i s u l l ’ u s o d i p s i c o f a r m a c i n e i m i n o r i s t a n n o s u s c i t a n d o u n a m p i o d i b a t t i t o " . " D a u n l a t o - p r e c i s a n o - s e r v e p r u d e n z a , a f f i n c h é o g n i p r e s c r i z i o n e s i a f r u t t o d i u n ’ a t t e n t a v a l u t a z i o n e e d i u n m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o ; d a l l ’ a l t r o , n o n p o s s i a m o i g n o r a r e c h e m o l t i b a m b i n i e a d o l e s c e n t i c o n d i s t u r b i p s i c h i c i i n I t a l i a n o n r i c e v o n o a n c o r a u n a i u t o a d e g u a t o . P s i c o f a r m a c i i n e t à e v o l u t i v a : t r a a l l a r m e e c o n s a p e v o l e z z a " . P r i m a d i t u t t o , " n o n è t a n t o l ’ a u m e n t o n u m e r i c o i n s é a e s s e r e s i g n i f i c a t i v o , q u a n t o l a d o m a n d a c h e d o b b i a m o p o r c i : q u e s t o m a g g i o r e r i c o r s o a i f a r m a c i r i s p o n d e d a v v e r o a i b i s o g n i c l i n i c i d e i b a m b i n i e d e g l i a d o l e s c e n t i ? " , e v i d e n z i a n o s o t t o l i n e a n d o c h e " i n I t a l i a , l e s t i m e i n d i c a n o c h e s o l o 1 r a g a z z o s u 1 5 - 2 0 t r a q u e l l i c h e p o t r e b b e r o t r a r r e b e n e f i c i o d a u n a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a l a r i c e v e d a v v e r o . È l a p e r c e n t u a l e p i ù b a s s a t r a i P a e s i e u r o p e i a n o i p i ù s i m i l i " . L a p r e s c r i z i o n e d i p s i c o f a r m a c i i n e t à e v o l u t i v a " d e v e s e m p r e a v v e n i r e c o n g r a n d e p r u d e n z a e c o m p e t e n z a , d a p a r t e d i s p e c i a l i s t i e s p e r t i , s e g u e n d o a l c u n i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i " , s e g n a l a n o M a s i e V i c a r i . Q u e s t i i p r i n c i p i : 1 ) V a l u t a z i o n e g l o b a l e . L a d e c i s i o n e d i p r e s c r i v e r e u n f a r m a c o d e v e i n s e r i r s i i n u n a c o m p r e n s i o n e a p p r o f o n d i t a d e l l a s i t u a z i o n e d e l m i n o r e , t e n e n d o c o n t o n o n s o l o d e g l i a s p e t t i m e d i c i , m a a n c h e d i q u e l l i p s i c o l o g i c i , f a m i l i a r i e s o c i a l i ; 2 ) o b i e t t i v i c h i a r i e v e r i f i c a b i l i . I s i n t o m i d a t r a t t a r e d e v o n o e s s e r e b e n d e f i n i t i , o s s e r v a b i l i e m o n i t o r a b i l i n e l t e m p o , c o s ì d a p o t e r v a l u t a r e s e i l f a r m a c o s t i a d a v v e r o a i u t a n d o . 3 ) M o n i t o r a g g i o c o s t a n t e , D o p o l ’ i n i z i o d e l l a t e r a p i a , è e s s e n z i a l e v e r i f i c a r n e c o n r e g o l a r i t à e f f i c a c i a e t o l l e r a b i l i t à . E n t r o t r e m e s i d e v e e s s e r e e f f e t t u a t a u n a v a l u t a z i o n e c o m p l e s s i v a d e l r a p p o r t o r i s c h i - b e n e f i c i p e r d e c i d e r e s e p r o s e g u i r e , m o d i f i c a r e o s o s p e n d e r e i l t r a t t a m e n t o . 4 ) R e v i s i o n e p e r i o d i c a . P o i c h é i d i s t u r b i i n e t à e v o l u t i v a p o s s o n o c a m b i a r e c o n l o s v i l u p p o o g r a z i e a d a l t r i i n t e r v e n t i t e r a p e u t i c i , è n e c e s s a r i o p r e v e d e r e m o m e n t i i n c u i , a n c h e i n p r e s e n z a d i b u o n i r i s u l t a t i , s i v a l u t i u n a g r a d u a l e r i d u z i o n e o s o s p e n s i o n e d e l f a r m a c o , p e r v e r i f i c a r e s e i l m i g l i o r a m e n t o p o s s a m a n t e n e r s i a n c h e s e n z a t e r a p i a . P e r i d u e e s p e r t i " p a r l a r e g e n e r i c a m e n t e d i p s i c o f a r m a c i p u ò e s s e r e f u o r v i a n t e . Q u e s t o t e r m i n e c o m p r e n d e c a t e g o r i e d i f a r m a c i m o l t o d i v e r s e t r a l o r o p e r e f f i c a c i a e p e r p o s s i b i l i e f f e t t i i n d e s i d e r a t i . G l i s t i m o l a n t i ( u t i l i z z a t i p e r l ’ A d h d ) , i f a r m a c i s e r o t o n i n e r g i c i ( p e r l a d e p r e s s i o n e o i l d i s t u r b o o s s e s s i v o - c o m p u l s i v o ) , g l i s t a b i l i z z a n t i d e l l ’ u m o r e ( p e r i l d i s t u r b o b i p o l a r e ) e i b l o c c a n t i d e i r e c e t t o r i D 2 ( u s a t i n e l l e p s i c o s i , n e i d i s t u r b i d e l c o m p o r t a m e n t o n e l l ’ a u t i s m o o n e l l a d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v a ) h a n n o p r o f i l i d ’ u s o m o l t o d i f f e r e n t i . Q u e s t i u l t i m i , i n p a r t i c o l a r e , r i c h i e d o n o c o n t r o l l i p e r i o d i c i a c c u r a t i , s o p r a t t u t t o s e u s a t i a l u n g o , p o i c h é p r e s e n t a n o u n r i s c h i o m a g g i o r e d i e f f e t t i c o l l a t e r a l i . A l l a l u c e d i c i ò , è u t i l e c o n s i d e r a r e a l c u n i p u n t i c h i a v e e g u a r d a r e i n u m e r i r e a l i , n o n s o l o l e p e r c e n t u a l i . D i r e c h e l ’ u s o d e g l i p s i c o f a r m a c i ' è t r i p l i c a t o ' p u ò s e m b r a r e a l l a r m a n t e , m a i l d a t o v a c o n t e s t u a l i z z a t o : i n I t a l i a , l a p r e v a l e n z a è p a s s a t a d a l l o 0 , 2 6 % a l l o 0 , 5 7 % . S i t r a t t a d i u n a u m e n t o , c e r t o , m a i l i v e l l i r e s t a n o m o l t o p i ù b a s s i r i s p e t t o a d a l t r i P a e s i e u r o p e i . I n F r a n c i a l e p e r c e n t u a l i s o n o c i r c a t r e v o l t e s u p e r i o r i , e i n S p a g n a a n c o r a p i ù a l t e — p e r n o n p a r l a r e d e i P a e s i n o r d i c i . P e n s a r e c h e s o l o l ’ I t a l i a a b b i a t r o v a t o i l ' g i u s t o e q u i l i b r i o ' e c h e t u t t i g l i a l t r i s b a g l i n o s a r e b b e u n e r r o r e : c o m e s p e s s o a c c a d e , l a v e r i t à s t a n e l m e z z o . E a n c o r a . " P a r l a r e g e n e r i c a m e n t e d i ' p s i c o f a r m a c i a i b a m b i n i ' è i m p r e c i s o . L ’ a u m e n t o r i g u a r d a l ’ i n t e r a f a s c i a s o t t o i 1 8 a n n i , m a c o n u n p i c c o t r a i 1 2 e i 1 7 a n n i , c i o è s o p r a t t u t t o n e g l i a d o l e s c e n t i . È i n q u e s t a e t à c h e e m e r g o n o l e f o r m e p i ù c o m p l e s s e e s e v e r e d i d i s a g i o p s i c h i c o , c h e s p e s s o r i c h i e d o n o , a c c a n t o a l l a p s i c o t e r a p i a e a l s o s t e g n o f a m i l i a r e e s o c i a l e , a n c h e u n i n t e r v e n t o f a r m a c o l o g i c o m i r a t o " . I n o l t r e " p a r l a r e s o l o d e l l a ' p r e v a l e n z a d ’ u s o ' n o n b a s t a : b i s o g n a c h i e d e r s i q u a n t e p e r s o n e a v r e b b e r o e f f e t t i v a m e n t e b i s o g n o d i u n t r a t t a m e n t o e n o n l o r i c e v o n o . È g i u s t o p r e o c c u p a r s i p e r c h i a s s u m e u n f a r m a c o , m a d o v r e m m o p r e o c c u p a r c i a l t r e t t a n t o — f o r s e d i p i ù — p e r c h i n o n r i c e v e a l c u n t r a t t a m e n t o , p u r a v e n d o n e n e c e s s i t à " , c o n c l u d o n o g l i e s p e r t i s e c o n d o i q u a l i " l a v e r a s f i d a n o n è s o l o l i m i t a r e l ’ u s o d e i f a r m a c i , m a g a r a n t i r e c h e c h i n e h a d a v v e r o b i s o g n o p o s s a a c c e d e r e a c u r e a p p r o p r i a t e , i n t e g r a t e e t e m p e s t i v e . P a r l a r e d i s a l u t e m e n t a l e n e i p i ù g i o v a n i s i g n i f i c a p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l ’ a s c o l t o , d e l l a c o m p e t e n z a e d e l l a c u r a , p e r c h é i l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o d e i r a g a z z i è — e d e v e r e s t a r e — u n a r e s p o n s a b i l i t à d i t u t t i " .